為同志發聲！　男團VERA當彩虹觀光導覽員：愛最大

記者蔡琛儀／台北報導

結合10月臺灣同志大遊行推動彩虹觀光，台北市觀光傳播局延續Color Taipei主題，推出深受好評的「彩虹觀光巴士Tour」，10月5日至10月25日，每周三、五、六、日發車，邀請多位名人擔任彩虹觀光導覽員，其中還有男團VERA成員蔡朕與孟維，兩人開心表示：「愛最大，為每一份充滿愛的結果感到開心、驕傲！」

▲VERA成員孟維、蔡朕擔任彩虹觀光導覽員。（圖／新視紀整合行銷提供）

蔡朕想以朋友的方式跟搭乘者們互動聊天，這樣感覺更能親近大家，自認個性害羞的孟維也想比照。蔡朕透露，喜歡《刻在我心裡的名字》，故事雖然簡單但內容很有深度，很容易引起大家的共鳴；孟維有一陣子常聽蔡依林演唱的《關於我和鬼變成家人的那件事》電影主題曲〈親愛的對象〉，喜歡歌曲傳達在愛的關係中，愛有很多種形式，愛的本質都一樣，不管是什麼樣子。

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而孟維也說，對於變裝皇后妮妃雅在總統府演出後的感人發言印象深刻，蔡朕表示台灣有許多團體都有一起共同努力，包含同志熱線協會，以及每年的同志大遊行， VERA去年也有參與演出，希望今年也有機會共襄盛舉。

▲P!SCO主唱小論擔任彩虹觀光導覽員。（圖／新視紀整合行銷提供）

喜劇演員、主持人酸酸吳映軒希望帶給大家輕鬆的旅程，談起2002年電影《藍色大門》演出青春女同志自我認同的故事，酸酸吳映軒說：「還記得我當時和一些大學同學一起去電影院觀賞，我還沒跟她們出櫃，跟她們討論劇情的時候得到友善的回應，至今仍覺得很溫暖。」去年才與另一半登記結婚，並首次擔任臺北市彩虹觀光導覽員的P!SCO小論想嘗試準備一些P!SCO適合的歌曲，搭配導覽在車上播放，途中可能會教一些簡單的應援手勢，希望大家能有滿滿歡樂的回憶。