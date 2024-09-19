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台灣10大演唱會場地完整攻略！「台人最愛場館出爐」　人數交通大PK

記者田暐瑋／綜合報導

台北大巨蛋在2023年12月正式啟用後，終於開放藝人開唱，第一個將登上舞台演唱的是二姐江蕙，除了大巨蛋以外，2024年全國多個大型演出場館，也迎來了非常多國內外的藝人、歌手和偶像團體登台，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理全台十大人氣表演場地，也從「容納人數」、「參與體驗」和「交通方式」等不同面向幫你做好攻略，讓你順利出發看演唱會！

No.10 林口體育館

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交通：搭乘「桃園機捷」至A7體育大學站，1號出口步行約15分鐘即可抵達

容納人數：1萬5000人

林口體育館也稱國立體育大學綜合體育館，經常用於舉辦運動賽事、演唱會、大型見面會等活動，aespa、伯賢、LiSA、Super Junior、東方神起等日韓藝人今年都曾到林口開唱。不過林口體育館地理位置偏遠，加上周遭幾乎沒有可休息乘涼的店家，粉絲們在入場前只能露天等待，因此建議粉絲備好雨具或防曬用品，以備不時之需。

林口體育館和台北小巨蛋一樣可容納1萬5000人，但是場地視野更受網友稱讚，即使坐在後排位置也看得清楚，加上場內可搭建延伸舞台，聲光效果也不錯，粉絲們都給予高度評價，「最喜歡林口，座位離舞台很近」、「坐倒數第二排還是看得到舞台和人」、「 聲音環繞度超好，整場都很沉浸在表演裡，我在三樓也看的很清楚」。

▲Wanna One林口體育館《ONE:THE WORLD》演唱會。（圖／IME提供）

▲Wanna One曾在林口體育館開唱。（圖／IME提供）

No.9 台北國際會議中心

交通：搭乘台北捷運「淡水信義線」至台北101／世貿站，1號出口步行1分鐘即可抵達

容納人數：3122人

TICC台北國際會議中心內有許多空間可提供租借，舉辦許多演唱會、見面會活動的場地就是其中最大的「大會堂」，是國內少數擁有全固定座位的大型展演場所。場館內挑高至6樓，前排座位非常靠近舞台，而後排的階梯式座位設計也避免了視線遮擋問題。官方網站甚至附有各區域的視野圖，讓粉絲們在搶票前可以事先觀望位置。

不少粉絲稱讚大會堂座位舒服、視野清楚，交通也方便，不過整體氛圍不像演唱會場地，舞台較小，也因空間限制無法設計延伸舞台，所以粉絲們認為場地更適合舉辦藝人的見面會，「TICC座位舒服也不會被擋，但舞台小」、「交通方便，階梯式也不太會被擋，空調滿涼的」、「如果位置夠，前排完全就是四目交接了」。

▲▼HYUKOH《24》演唱會，台北國際會議中心開唱。（圖／Live Nation理想國提供）

▲台北國際會議中心是許多國外藝人來台開唱的熱門場地。（圖／Live Nation理想國提供）

No.8 高雄巨蛋

交通：搭乘高雄捷運「紅線」至R14巨蛋站，5號出口出站

容納人數：1萬5000人

高雄巨蛋2008年完工啟用，基地面積17000餘坪，館內挑高42公尺，可容納15000個座位。高雄巨蛋內設置大型中央電子螢幕、活動天花板懸掛系統、視訊即時轉播等設備，符合奧運設施標準，可提供多元化的活動使用。今年聲量高點落在7月13日，當天在高雄巨蛋舉辦《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》，共有Red Velvet、宣美、華莎等多組K-pop愛豆帶來精彩演出。

做為南部少有的大型場地，許多粉絲會把高雄巨蛋和高雄世運主場館做比較，許多粉絲認為高雄巨蛋具備室內場地優勢，面積雖大但基本上視野清楚，好評滿滿，「蠻喜歡高雄巨蛋，即便是4樓也覺得體驗蠻好的」、「如果不要買到視線不良區，基本上都還好」、「視野比小巨蛋好，而且交通便利」。

▲▼Energy首度唱進高雄巨蛋 「新」意十足備5大驚喜。（圖／相信音樂提供）

▲Energy首度唱進高雄巨蛋 。（圖／相信音樂提供）

No.7 Legacy Taipei

交通：搭乘台北捷運「板南線或中和新蘆線」至忠孝新生站，1號出口步行約3分鐘即可抵達。

容納人數：全站席可容納1500人

Legacy Taipei位於華山1914創意文化園區的中五館，場館由歷史古蹟改建而成，一直以來是台北市的重要地標，近年來也搖身成為台北重要的藝文活動聚集地。辛曉琪、李佳薇、BE'O、Eric Nam等實力歌手今年都曾到Legacy Taipei表演，為粉絲們帶來難忘的視聽饗宴。

Legacy Taipei最大的特色在於場內無高柱造成死角，非常適合欣賞演出，表演者也能夠和觀眾保持近距離的互動能量。許多粉絲認為表演氛圍極佳，但場地設備較老舊，加上全平面的搖滾站席，個子較矮的話可能有點吃虧，「Legacy專場很有聽團的氛圍」、「人一多就什麼都看不到」、「需要腳力夠好，而且不怕人貼人」、「常常需要在頭與頭之間找縫隙看台上」。

▲▼守夜人日前在台北開唱。（圖／放飛音樂提供）

▲Legacy Taipei。（圖／放飛音樂提供）

No.6 Zepp New Taipei

交通：搭乘「桃園機捷」至A4新莊副都心站，2號出口步行約5分鐘即可抵達

容納人數：分為1樓站席和2樓座位區，最多可容納2245人

如果是喜愛日本音樂的朋友可能曾經聽過Zepp，這個象徵著高規格演出場地的展演場館，在日本九個城市都有據點，2020年也正式進駐新莊宏匯廣場，每年都有不少來自日本的歌手、樂團登台表演。全球的Zepp場館內都安裝了標準化的音響和燈光系統，連場地規模和構成也非常類似，為巡迴演出的藝人提供極大的便利。

儘管場地面積在雙北來說不算大，但Zepp New Taipei場外有許多置物櫃和廁所，加上坐落在商場內，讓許多粉絲可以舒服享受演出，「離機捷很近而且設在百貨公司樓上，晚餐可以直接解決」、「音響效果是在耳邊輕輕唱歌的感覺，但是不會讓人有壓迫感」、「進場等待都在室內」、「ZEPP的體驗是最好的，相對便宜的票價下，可以離歌手最近」。

▲Zepp New Taipei由日本專業團隊打造，是國內少有的高規格室內展演場地。（圖／新北市新聞局提供，下同）

▲Zepp New Taipei由日本專業團隊打造的室內展演場地。（圖／新北市新聞局提供）

No.5 高雄世運主場館

交通：搭乘高雄捷運「紅線」至R17世運館，1號出口步行800公尺即可抵達。

容納人數：4萬至5萬5000人

高雄世運主場館又被稱為國家體育場，是高雄市在2009年舉辦世界運動會時的主要會場場地，可容納4萬個固定座位和1萬5千個臨時席位。近年來，高雄市政府主打演唱會經濟，國內外歌手到世運主場館可享免租金、免抽成的優惠，吸引上萬人齊聚高雄，創造超高經濟效益。演唱會結束後的疏散工作也是關鍵，2023年11月12日英國搖滾天團Coldplay的演唱會後，高雄市政府在一小時內疏散近九萬歌迷，獲網友盛讚，在隔天13日也創下聲量最高點。

場館占地19公頃，超大的空間雖然可容納萬人演出活動，但全平面的搖滾區和位置稍遠的坐席都視野不佳，加上開放式的空間導致聲音有延遲問題，許多粉絲都坦言沒有獲得好的體驗，「世運......坐過平面覺得不太行」、「聲音延遲、椅子難坐又擠」、「因為場地大，應援跟安可很容易亂掉」、「整體感覺比較震撼，但離我很遠就是了」。

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）本週末登上高雄世運主場館。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）登上高雄世運主場館。（圖／Live Nation Taiwan提供）

No.4 高雄流行音樂中心

交通：搭乘高雄輕軌至C11真愛碼頭站。

容納人數：海音館－4000至6000人；LIVE WARE HOUSE－站席1400人，座位席750人

高雄流行音樂中心（簡稱高流）坐落於愛河灣，是南台灣流行音樂的核心，培育國內流行音樂人才的新基地。設計團隊以海洋元素為主題，勾勒出造型特殊的建物外觀。表演場館分為音浪塔（室內大型表演場地）、鯨魚堤岸（小型展演空間）及LIVE WAREHOUSE等，場地選擇多元，可滿足不同類型的表演。

高流在2021年10月31日才正式啟用，整體設備、建物設施都非常新穎。今年迎接了怕胖團、CNBLUE、SHINee成員KEY和溫流前來表演，吸引了許多粉絲湧入高流。粉絲稱讚高流易達性高，景色宜人，音場也相當優秀，「海音館的音場真的超好，專門為演唱會設計的場館就是不一樣」、「我覺得高流還不錯！沒什麼死角，還有升降舞台」、「交通位置方便、音響也很好，搖滾區離舞台近到不行」。

▲CNBLUE一連兩天在高雄流行音樂中心開唱。（圖／希林國際 Chillin International提供）

▲CNBLUE曾在高雄流行音樂中心開唱。（圖／希林國際 Chillin International提供）

No.3 台北流行音樂中心

交通：搭乘台北捷運「板南線」至昆陽站，4號出口步行8分鐘即可抵達。

容納人數：5000人

台北流行音樂中心（簡稱北流）被譽為台灣流行音樂產業的心臟，地上五層、地下三層的殼狀造型，是南港顯著的地標。從產製到演出，細心孕育著流行音樂文化。舒適的複合型園區內有表演廳、文化館以及產業區，其中的表演廳是台北市少有的中型室內展演場地，可容納約5000名觀眾。

場館內著名的北流四寶：世界級音響、隔音門、電動舞台以及母桁架，為表演者提供高品質的舞台，滿足粉絲的五感。不少網友在社群平台上大讚北流是最棒的演出場館，「體驗最好的是北流，坐3樓舞台也可以看得很清楚」、「北流椅子很舒服空間很大」、「推二樓區，如果是前排真的會離舞台很近」、「中型的話，北流的座位跟環境不錯」。

▲FTISLAND演唱會領周邊出包，主辦不僅上台道歉，後來還有發文虛心受教。（圖／翻攝自希林國際IG）

▲FTISLAND曾在北流開唱。（圖／翻攝自希林國際IG）

No.2 台北大巨蛋

交通：搭乘台北捷運「板南線」至國父紀念館站，4號及5號出口可抵達。

容納人數：1萬2000至4萬人

坐落在信義區的台北大巨蛋，是台灣唯一一個巨蛋級場館，場內設有國際級娛樂表演音場系統和專業高空吊掛設備，可滿足大小演出的聲光佈置需求。自從2023年啟用後，不少大咖歌手都希望自己能夠唱進大巨蛋，五月天阿信甚至直接喊話，「收費很高也沒問題」，只要安全就可以開唱，期待有機會能夠在大巨蛋舉辦跨年演唱會。

2024年8月，大巨蛋宣布通過消防檢驗，未來將開放藝人歌手申請舉辦音樂娛樂演出。究竟誰可以在大巨蛋開辦專場演唱會呢？網友敲碗多名藝人，希望他們有機會站上大巨蛋舞台，「想在大巨蛋聽到Ozone」、「伍佰或白冰冰」、「周杰倫應該或許可能會是第一個」、「泰勒絲」。

▲▼ 中信兄弟大巨蛋票房 。（圖／記者王真魚攝）

▲大巨蛋。（圖／記者王真魚攝）

No.1 台北小巨蛋

交通：搭乘台北捷運「松山新店線(3號線)」至台北小巨蛋站，2號出口可抵達。

容納人數：1萬至1萬5000人

台北小巨蛋位於台北市松山區，場地大可容納1萬至1萬5千人，加上交通便利，可以說是台北熱門的演唱會場地之一。今年迎來了宇多田光、Super Junior、IU等超火紅藝人登台演出，其中香港樂壇「四大天王」之一的劉德華將在10月31至11月3日開唱，實名制登記抽選的售票方式，帶動台北小巨蛋突破聲量高點。

大家買票時有沒有注意過小巨蛋最外圍的票，通常會以超佛心的800元價格出售呢？小巨蛋明文規定，活動單位需要規劃至少5％的800元以下座位。儘管位置超級遠，但能入場就足矣，所以每次開賣時800元座位幾乎都一秒售完。粉絲們分享在台北小巨蛋內觀賞演唱會的心得，「場地大，但音樂不會有太多的延遲」、「3樓太高太可怕」、「交通相較之下滿方便的」。

▲▼宇多田光小巨蛋開唱神曲〈First Love〉　內疚哭了：花25年才來⋯。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME、攝影cherry chill will.）

▲宇多田光日前登上小巨蛋。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME、攝影cherry chill will.）

▲台灣演唱會10大最夯場地。（圖／記者田暐瑋製表）

▲台灣演唱會10大最夯場地。（圖／記者田暐瑋製表）

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年09月04日至2024年09月04日，共約1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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