吳宗憲遭陽帆強吻　嚇到大喊：「男生可以不要嗎？」

記者葉文正／台北報導

民視每周六晚上八點《超級冰冰Show》由白冰冰、陽帆帶領主持群台一線、郭忠祐以及蔡家蓁，前日9/16錄影邀請到重量級嘉賓吳宗憲來到節目，在友台錄影結束後，深夜趕到民視錄影力挺白冰冰，吳宗憲更是說從來沒來過林口總部，看到大廳這麼宏偉、攝影棚設備這麼新穎，讓他印象非常深刻。

▲吳宗憲(中)造訪被白冰冰(右)跟陽帆強吻。（圖／民視提供）

白冰冰一看到吳宗憲直接一個箭步衝上去親他臉頰，對著鮮少上通告的他直呼感動說：「我無以回報只能以身相許。」嚇得吳宗憲說：「千萬不要」，一見面就笑哏不斷，沒想到在媒體要求下白冰冰與陽帆重親一次，以為做做樣子，沒想到連陽帆都紮實的「親」下去，嚇得吳宗憲忍不住問陽帆：「你男生還真的親我啊！不是假裝一下就好」，讓大夥兒笑倒。

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▲吳宗憲被白冰冰強吻吃不消。（圖／民視提供）

提到跟吳宗憲的的好情誼，白冰冰說：「我們認識應該有40年了，我衝到他們家，邀請他來上我節目」，吳宗憲本來還說不行，白冰冰笑回男人最怕說「不行」，一來一往的對話笑翻眾人。

▲難得大哥來一起合影。（圖／民視提供）

兩位主持人不但恭喜吳宗憲當阿公，還恭喜他金鐘獎雙料入圍，吳宗憲感謝之餘，還真摯大讚白冰冰與陽帆，台灣綜藝歌唱節目很需要他們，提攜這麼多新人後輩，看著12個人樂團、多人舞群伴舞以及先進高挑的攝影棚，每次都大陣仗邀請這麼多歌手，在現在已經很難得有這樣的規格了，吳宗憲說：「冰姐跟帆哥的攜手合作，可以帶給觀眾不一樣的天空，這是一個文化的傳承了」。