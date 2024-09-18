歐陽妮妮認了「患多囊性卵巢」！　才宣布當媽親吐懷孕心酸

記者王靖淳／綜合報導

女星歐陽妮妮和藝人張書豪今年6月宣布結婚，本月中更無預警公開懷孕的消息，喜訊曝光後，湧入不少人在社群留言祝福。為此，歐陽妮妮今（18）日透過IG發文分享懷孕心得，坦言幾年前被診斷為多囊性卵巢症，使她差點放棄懷孕，如今迎來寶寶的到來，讓她感到相當感動。

▲歐陽妮妮宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

歐陽妮妮表示，過去的檢查結果並不理想，讓她一度擔憂未來的生育道路，由於考量到個人健康狀況以及潛在的生育問題，她本來已做好計畫，要在今年內進行凍卵的準備，以保留未來擁有孩子的可能性。然而，命運的安排總是充滿驚喜，儘管一路走來充滿挑戰，如今她已經成功懷孕，表示將準備50份好孕棉，把這份好孕傳給需要的人。

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▲張書豪、歐陽妮妮今年結婚。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

事實上，歐陽妮妮於本月14日在社群公開自己即將迎接新生命的喜悅，同時也透露，自去年起，她與老公張書豪便開始考慮生寶寶。她感謝寶寶在「孵化」過程中並沒有給她帶來不適，反而讓她食慾大增、胖了不少，她稱呼這個小生命為「天使寶寶」。歐陽妮妮感動表示，每次產檢看到寶寶逐漸成長，聽到有力的心跳聲，都是她人生中最幸福的時刻。

▲歐陽妮妮自爆被診斷出多囊性卵巢症。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

此外，歐陽妮妮透露，家中有多位家庭成員包括她的媽媽、老公以及已故外婆均屬龍，連她的父親也有「龍」字輩的名字，使得她覺得與龍這一生肖有著特別的緣分，「在龍尾巴的時候，我跟老張討論要不就試看看，很幸運，我們擁有了你，你是我人生中收過最棒的禮物！」