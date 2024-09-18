財經網美「18萬粉專復活」！　親發聲曝原因：要去申請藍勾勾了

記者王靖淳／綜合報導

財經網美Emmy（胡采蘋）昨（17）日在個人臉書發文透露，18萬的臉書粉專「Emmy追劇時間」無預警消失，甚至還出現多個假冒的粉專，消息一出立即引發大批網友關注。為此，今（18）日她再度發文，表示粉專帳號已救回，同時也感謝外界的關心。

▲財經網美Emmy（胡采蘋）透露粉專找回。（圖／翻攝自Facebook／Emmy追劇時間）

胡采蘋透露，不少人都關心她粉專失蹤的狀況，甚至在今天中午時，臉書的中的朋友還主動打電話向她詢問詳細情形，讓她感受到外界的高度重視。對此，她幽默地表示：「竟然我們粉專消失的事情又上了一堆新聞。」在經由對方的協助後，胡采蘋的粉專很快得以恢復，讓她鬆了一口氣，同時也感謝大家的關心，並特別提到「沒想到這麼快就回來了，我要申請藍勾勾了。」

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▲財經網美Emmy（胡采蘋）昨（17）日證實粉專消失。（圖／翻攝自Facebook／Emmy追劇時間）

事實上，胡采蘋昨（17）日才在個人臉書發文證實粉專「Emmy追劇時間」在晚間6點多無預警消失，透露前陣子有假粉專主動私訊追蹤者，還冒充她的語氣要求加Line群組。胡采蘋呼籲粉絲不要上當，表示「我很少主動聯絡別人，我的方式就是直接在留言板寫一些搞笑留言，那是我，但是我不會無聊找你聊天，請不要跟欸米聊天，那不是我！」並期望能早日找回粉專。