台中捕獲野生王祖賢！返台過中秋　素顏聚餐照曝光

▲王祖賢返台過中秋節，並在台中的餐廳出沒，身邊還有一位法師陪同。（微博圖片）

圖文／鏡週刊

「永遠的小倩」王祖賢息影20年來長居加拿大潛心禮佛，除了偶爾與自己的迷弟迷妹互動，早已消失於大眾眼光。近日網友在台中捕捉到她的身影，現年57歲的她素顏戴墨鏡，儘管不當明星已經20年，自帶的星光依舊亮眼。

去年曾有網友目擊王祖賢出現在對岸多個城市，並順道返台，據悉是為擴建位於溫哥華的寺廟尋找建材，今年她再度返台過中秋再度被網友野生捕獲，這2次她都現身台中。

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▲王祖賢的嘴巴與臉上的蘋果肌連成一線，網友看了好疑惑，和以往大不同，還以為她去「動臉」。（微博圖片）

網友表示，王祖賢身邊還有一位法師，2人一起在一間素食餐廳用餐。王祖賢素顏打扮簡單，整個人散發著平安喜樂的鬆弛感，遇到要求合照的民眾她也隨和應允；網友們更大讚她隨身揹的平價包包，一代巨星不被物慾支配，真的很親民。

每次出現，王祖賢仙氣依舊，但她的容貌卻總會遭到質疑與往日不同，這次又有網友批她蘋果肌明顯、法令紋深、嘴巴不自然，懷疑她去做「線雕」，多年前港媒曾透露她在加拿大發生嚴重車禍損及面容，儘管後來王祖賢親拍影片闢謠，此話題多年來還是從未斷過。



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