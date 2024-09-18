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Sandy中秋節淚崩！　「覺得錯過了好多」…兒子重複1句話讓她失控

記者陳芊秀／綜合報導

藝人吳姍儒（Sandy）於8日報喜生下第二胎寶寶「蒔五」，昨日（17）是升格當二寶媽的第一個中秋節，卻在這天哭了！她在月子中心請假回家與大兒子「初一」團聚，見到兒子捨不得到淚崩，並吐露「我總覺得自己錯過了好多」，一番話引發大批媽媽粉絲共鳴。

▲▼吳姍儒發文。（圖／翻攝自臉書）

▲吳姍儒9月8日宣布生下二寶，中秋節從月子中心請假與老公兒子團聚。（圖／翻攝自臉書）

吳姍儒發文寫道「沒看到月亮，因為我在哭」，自從生出第一胎兒子，幾乎每天都陪兒子睡，結果這一年半來，都沒算好好睡過，生二寶後，準備在月子中心這段時間好好睡時，又發現捨不得兒子更忍不住哭了出來。她感傷著：「他高速成長，我卻正在慢速修復，他專心地玩樂做自己，我正忙著一心二用認識新嬰兒。我總覺得自己錯過了好多。」

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陪兒子逛超市、玩玩具之後，吳姍儒又要回到月子中心，當兒子由父親帶去睡覺時，原本笑著說「再見媽媽愛你」，兒子看著她一直皺眉搖頭噘起嘴來，重複說「媽媽，來，媽媽，來...」。她就忍不住哭了，自嘲形容「有個女的根本差點一路哭回月中」。原本中秋節應該團圓，放下女兒，與老公兒子小聚，用有限的體力和精神、用全心的愛去親吻擁抱、用最專注的眼神，但如今已經是二寶媽媽的她發現，「我太愛他了，而我驚訝自己同時可以也太愛她，我納悶一個人哪裡有那麼多愛可以給呢？但愛了就是愛了啊。嗯，愛了就是愛了，是難以形容、難以估算、難以駕馭一路到底的全心全意。」

▲▼吳姍儒發文。（圖／翻攝自臉書）

▲吳姍儒陪兒子玩玩具。（圖／翻攝自臉書）

吳姍儒覺得今年中秋其實是快樂感恩又滿足，但是多了些小惆悵、小矛盾、與小糾結。她懷裡抱著委屈大哭的女兒「蒔五」，兒子「初一」與老公想必已經入睡，形容像是兩小隊繼續分進合擊，克服困難，期許繼續努力，同心合意愛著。

長文釣出一票媽媽粉絲，眾人接連留言「二寶媽媽完全能體會」、「我要哭了，怎麼辦我好像也會這樣」、「太理解了！現在在月中沒有餘力可以天天照顧大寶，但他一天沒來月中我就又覺得好想他，但他來了我卻又會看不見抱不到二寶，總覺得不管怎麼做好像都會不小心錯過了他們的點點滴滴」、「懂那個捨不得的感覺」、「完全懂那種糾結的心 好想陪伴所有但又不得不取捨某些時刻」、「一個人哪有那麼多愛可以給，『因為媽媽的愛是無限的』，一樣是生完老二的感想」、「也是，生二胎在醫院時，想大寶想到哭出來」。吳姍儒的二寶媽心聲引發共鳴，也讓網友同感不捨。

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