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九把刀遊日搭車「司機闖平交道」　電車聲逼近他嚇歪：還說沒很危險

記者蔡宜芳／綜合報導

知名作家兼導演九把刀近來帶著妻小到日本旅遊，由於是以「家庭」為單位的旅行，因此計程車成為了他們的主要交通工具。只是沒想到，他們竟遇到一位不守交通規則的司機，「司機是個冒冒失失的年輕人，給了我們很罕見的、違反經驗法則的日本體驗。」

外送用▲▼九把刀遊日「司機闖平交道」電車聲逼近：還說沒很危險。（圖／翻攝自Facebook／九把刀 Giddens Ko）

▲九把刀先前帶家人一起去日本旅遊。（圖／翻攝自Facebook／九把刀 Giddens Ko）

九把刀17日在貼文中透露，司機先是闖了平交道，讓他嚇得寒毛直豎，「因為電車的聲音從左邊逼近，一番驚險後，他連忙道歉。」然後，他聽妻子翻譯說，司機剛剛還大言不慚表示那個平交道其實並沒有真的很危險。後來，司機在沿途上也不太禮讓路人，「紅燈基本上只是一個參考，可以過就過。」不過，九把刀坦言自己體感沒有很危險，只是暗暗覺得好笑。

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▲▼九把刀遊日「司機闖平交道」電車聲逼近：還說沒很危險。（圖／翻攝自Facebook／九把刀 Giddens Ko）

▲九把刀分享在日本搭車遇到的狀況。（圖／翻攝自Facebook／九把刀 Giddens Ko）

九把刀提到，因為路途較長，妻子有和司機聊天，對方感嘆說自己從未出過國，連護照都沒有，「開計程車已經開三年，每天都很累啊，不知道其他國家是什麼感覺，接著開始漫長的超級碎念，瘋狂咒罵路人。」九把刀表示，雖然他不知道對方在抱怨什麼，「我是覺得，他可以一邊開車一邊聽佛經peace。」而老婆則認為說：「亭說，這個沒出過國的司機，可能不知道日本是一個比他想像更棒的國家。」

【九把刀全文】

以家庭為單位去日本旅行後，昂貴的計程車變成了重要的交通選項，畢竟我們有兩個大人加兩個小孩加一台推車，我不能說搭計程車很划算，但平常好好賺錢不就是讓這種家庭時刻變得更輕盈嗎。

是說我們從枚方公園（很老字號的遊樂園，適合情侶約會）搭到心齋橋，傍晚時刻，共搭了11000日幣。

司機是個冒冒失失的年輕人，給了我們很罕見的、違反經驗法則的日本體驗。

他先是神經兮兮闖了一個平交道，坐在一旁的我寒毛都豎了起來，因為電車的聲音從左邊逼近，一番驚險後，他連忙道歉，亭翻譯解釋，司機大言不慚說剛剛那個平交道其實並沒有真的很危險請我們見諒之類的。

沿途這位司機都不太禮讓路人，紅燈基本上只是一個參考，可以過就過。雖然魯拉跟掰蹦也坐在車上（大睡特睡），但我的體感並沒有很危險（我以前搭過一次超級恐怖的在台北，那個有死亡感），還暗暗覺得好笑。

路途長，亭跟他稍微聊天，司機感嘆他從來沒有出過國，就連護照都沒有，開計程車已經開三年，每天都很累啊，不知道其他國家是什麼感覺，接著開始漫長的超級碎念，瘋狂咒罵路人，我雖然聽不懂他在雞歪什麼，但我也覺得也太多遊客走路一直看手機了（google map？）。

亭說，這個沒出過國的司機，可能不知道日本是一個比他想像更棒的國家。

我是覺得，他可以一邊開車一邊聽佛經peace。

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