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財經網美18萬粉專「無預警被消失」！本人發聲：文案寫一半全不見

記者劉宛欣／綜合報導

財經網美Emmy（胡采蘋）經常針對各種時事議題發表看法，臉書粉絲專頁「Emmy追劇時間」吸引許多人追蹤關注。怎料，粉專突然在17日下午消失，為此，她特地透過個人帳號發文，並且透露頁面一不見，就出現好幾個假冒的粉專。

▲▼胡采蘋。（圖／翻攝自Facebook／Emmy追劇時間）

▲臉書粉絲專頁「Emmy追劇時間」消失了。（圖／翻攝自Facebook／Emmy追劇時間）

胡采蘋17日在個人臉書發文證實粉專「Emmy追劇時間」下午6點多突然消失，消失當下剛好同仁正在編輯廣告文案，但頁面突然就不見了，詭異的是，粉專被消失沒多久，臉書上就出現好幾個假冒她的粉專、社團，都是在過去幾小時內成立的，她表示：「我們擔心這是一次讓正牌粉專消失，然後讓假冒的粉專去進行詐騙的行動，讓正牌粉專無法澄清，而追蹤的臉友無法和我們查證真偽，很可能就此上當。」

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▲胡采蘋發文證實粉專被消失。（圖／翻攝自胡采蘋個人臉書）

▲胡采蘋發文證實粉專被消失。（圖／翻攝自胡采蘋個人臉書）

胡采蘋還提及，前陣子有假粉專主動私訊追蹤者，還冒充她的語氣要求加Line群組，完全就是目前最猖獗的詐騙手法，甚至宣稱去上股票課程能見到她本人，她無奈解釋「我根本不可能這麼閒，沒有可能Line你，除了貓貓或請教科技技術問題以外，幾乎不會主動加人，更不可能出來見面，我忙到連真正的現實中的朋友都很久沒見面了」。

最後，胡采蘋呼籲所有追蹤她的粉絲不要上當，表示「我很少主動聯絡別人，我的方式就是直接在留言板寫一些搞笑留言，那是我，但是我不會無聊找你聊天，請不要跟欸米聊天，那不是我！」並且期望粉專能早日找回。

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