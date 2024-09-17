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為何都叫爸爸吳宗憲「憲哥」？鹿希派親解背後原因：遇過尷尬情況

記者劉宛欣／綜合報導

星二代鹿希派（吳睿軒）是綜藝天王吳宗憲（憲哥）的兒子，除了管理老唐牛肉麵的生意，近期也上節目通告分享生活點滴。近日小S主持的《小姐不熙娣》釋出一段幕後的小短片，是他被問起為何在外都稱爸爸吳宗憲為「憲哥」，他也坦言自己如此稱呼的背後原因。

▲鹿希派表示很常有人不知道他爸就是吳宗憲。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲鹿希派透露自己在外都稱爸爸為憲哥的原因。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

《小姐不熙娣》官方YouTube頻道釋出一段shorts，影片中可以看到鹿希派與小S、派翠克一起，他被問起「為什麼你都不稱憲哥爸爸，都要說是憲哥？」回答表示「其實一開始是因為這樣子比較客觀」，他透露從小到大很常遇到他自己講得很開心，結果別人根本不知道他的爸爸是吳宗憲的情況，表示：「對話的語境就聽起來很怪，所以我後來講故事都講憲哥。」不知道的人馬上就會知道「他就是那個鹿希派」。

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▲鹿希派表示很常有人不知道他爸就是吳宗憲。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲鹿希派表示很常有人不知道他爸就是吳宗憲。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

鹿希派近年的努力有目共睹，影片曝光以後，網友也紛紛鼓勵表示「鹿希派算蠻努力的星二代了，繼續加油，你的音樂才華會慢慢被看見的，給你個鼓勵～」、「他應該有比之前好很多了吧，即便不好笑，但感覺得出來他很努力改變自己，《營業中》就感受到了」、「看過其他失敗發瘋的星二代，就覺得鹿其實還不錯了」。

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