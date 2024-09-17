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《粽邪2》金馬女星躍上國際　詮釋「漸凍藝術家」入選西班牙影展

記者黃庠棻／台北報導

由葉宗軒導演執導，陳雪甄主演的電影短片《停格人生》受邀至有全球最大奇幻影展美名的西班牙「錫切斯國際奇幻影展」（Sitges Film Festival）「Noves Visions」競賽單元，為今年唯一入選該影展的台灣短片作品，長片部分則有《鬼才之道》、《八戒》入選。

▲《停格人生》。（圖／不像画有限公司提供）

▲《停格人生》入選「錫切斯國際奇幻影展」。（圖／不像画有限公司提供）

「Noves Visions」單元聚焦於具實驗創新與前衛性的電影作品，《停格人生》以真人實拍結合停格動畫的方式，巧妙呈現漸動症患者罹病的心路歷程，令影展選片團隊印象深刻。

實力派演員陳雪甄，過去曾以《馗降：粽邪2》入圍金馬獎最佳女配角，近期演出作品備受國際肯定，月初也帶著新作《默視錄》亮相威尼斯影展。這次《停格人生》片中詮釋漸動症藝術家，在拍攝前做足了角色功課。

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▲《停格人生》。（圖／不像画有限公司提供）

▲《停格人生》入選「錫切斯國際奇幻影展」。（圖／不像画有限公司提供）

陳雪甄除了認真上雕塑課外，也與導演多次拜訪不同漸動症家庭，了解漸動症患者及其家人面對罹病後的變化與壓力。聽聞電影入選錫切斯影展，也開心表示「這個作品集結台灣創作者好多心力與時間，能獲得國際肯定，真的很值得歡呼！能與國際觀眾交流是很難得的火花！導演真的很認真又有才華，期望大家多支持關注！」

▲《停格人生》。（圖／不像画有限公司提供）

▲《停格人生》入選「錫切斯國際奇幻影展」。（圖／不像画有限公司提供）

導演葉宗軒因青少年時期陪伴家人在醫院很長一段時間，直面許多生命的驟變，當時的感受與衝擊歷歷在目，轉化成此部片創作的核心。他早在2015年就寫下這個故事大綱，經過與病友團體、協會請教與訪談，逐步完成劇本，並決定使用跨媒材方式（真人實拍結合停格動畫）呈現漸動症患者的身心理變化。

▲《停格人生》。（圖／不像画有限公司提供）

▲《停格人生》入選「錫切斯國際奇幻影展」。（圖／不像画有限公司提供）

在經歷漫長的籌備、拍攝及後期，電影短片終於在今年完成。導演得知影展喜訊也激動表示「能被國際重要的電影節，尤其鼓勵創新的錫切斯看到，是個很大的鼓舞！這部片既寫實又魔幻，看似安靜，同時也是主角內心的奇幻旅程。這是一部講述生活停格的故事，也是講述生命繼續Moving的故事，很期待觀眾看到她的反應，也期待有不同的對話，讓這些感受繼續Still Moving」。

▲《停格人生》。（圖／不像画有限公司提供）

▲《停格人生》入選「錫切斯國際奇幻影展」。（圖／不像画有限公司提供）

《停格人生》講述一位雕塑家被診斷罹患「漸凍症」，面對即將來臨的病痛，雕塑家將全部的精力投入她的創作「一件尚未完成的人像雕塑」。一天天過去，女藝術家逐漸失去四肢的控制能力，而她的人像雕塑卻睜開雙眼，開始動了起來...。

▲《停格人生》。（圖／不像画有限公司提供）

▲《停格人生》入選「錫切斯國際奇幻影展」。（圖／不像画有限公司提供）

影片結合停格動畫與真人實拍，由不像画有限公司、一陽映畫有限公司製作，葉宗軒導演編導，演員陳雪甄主演，沈俞樺擔任製片人，集結不同領域的藝術家跨界合作，包含獲英國金像獎最佳動畫短片《別餵鴿》的攝影指導林殊宇、金馬獎最佳動畫短片《熱帶複眼》的停格動畫師劉靜怡、美術指導黃瀚正、製偶師趙鈞正、角色設計師吳若昕、雕塑顧問林怡芬等。

且《停格人生》為文化部影視及流行音樂產業局一百十年度電影短片輔導金製作、臺中市一百十一年第一梯次補助影視業者拍片取景計劃，並獲「漸凍人協會」、「台灣腦神經關懷協會」等團體支持與顧問。電影將在今年十月於第57屆西班牙錫切斯奇幻影展進行世界首映，導演也將代表團隊出席首映與西班牙觀眾交流。

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