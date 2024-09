記者潘慧中/綜合報導

58歲女星胡文英有著「凍齡美魔女」的封號,總是不吝分享火辣身材。17日適逢中秋節,她上傳一系列身穿「柚子裝」的照片,疑似上空,只用柚子皮遮住兩點的造型相當應景,「祝大家中秋節快樂!」

▲胡文英穿柚子裝慶祝中秋節。(圖/翻攝自Facebook/胡文英)



照片中,可以看到胡文英將長髮編成了多股細辮,搭配短瀏海,展現出青春且略帶野性的風情。她上半身只用柚子皮遮住重要兩點,渾圓胸型全被看光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲胡文英只用柚子皮遮兩點。(圖/翻攝自Facebook/胡文英)



目光往下看,只見胡文英下半身穿著透視黑色蕾絲三角褲,腰間繫上一條掛有多塊柚子皮的繩子,「喜歡創新的文英又來了,這次的創意柚子裝,你們喜歡嗎?」

▲▼胡文英下身穿著透視蕾絲三角褲。(圖/翻攝自Facebook/胡文英)



胡文英自信地說,她永遠是勇敢做自己的人,「Maybe 這次的主題又有人會炎上,可我一點也不care,Come on」,展現不為他人言論所影響的一面。

▲▼胡文英自信展現身材。(圖/翻攝自Facebook/胡文英)



胡文英臉書全文:

中秋節到來

喜歡創新的文英又來了

這次的創意柚子裝

你們喜歡嗎

我永遠是那個標新立異、獨樹一幟

勇敢做自己的文英

不為他人所動搖

Maybe 這次的主題又有人會炎上

可我一點也不care Come on

在此文英祝大家中秋節快樂

#只要一放假就往溪邊跑

#全台溪水跑透透