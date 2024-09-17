記者潘慧中／綜合報導

58歲女星胡文英有著「凍齡美魔女」的封號，總是不吝分享火辣身材。17日適逢中秋節，她上傳一系列身穿「柚子裝」的照片，疑似上空，只用柚子皮遮住兩點的造型相當應景，「祝大家中秋節快樂！」

▲胡文英穿柚子裝慶祝中秋節。（圖／翻攝自Facebook／胡文英）



照片中，可以看到胡文英將長髮編成了多股細辮，搭配短瀏海，展現出青春且略帶野性的風情。她上半身只用柚子皮遮住重要兩點，渾圓胸型全被看光。

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▲胡文英只用柚子皮遮兩點。（圖／翻攝自Facebook／胡文英）



目光往下看，只見胡文英下半身穿著透視黑色蕾絲三角褲，腰間繫上一條掛有多塊柚子皮的繩子，「喜歡創新的文英又來了，這次的創意柚子裝，你們喜歡嗎？」

▲▼胡文英下身穿著透視蕾絲三角褲。（圖／翻攝自Facebook／胡文英）



胡文英自信地說，她永遠是勇敢做自己的人，「Maybe 這次的主題又有人會炎上，可我一點也不care，Come on」，展現不為他人言論所影響的一面。

▲▼胡文英自信展現身材。（圖／翻攝自Facebook／胡文英）



胡文英臉書全文：

中秋節到來

喜歡創新的文英又來了

這次的創意柚子裝

你們喜歡嗎

我永遠是那個標新立異、獨樹一幟

勇敢做自己的文英

不為他人所動搖

Maybe 這次的主題又有人會炎上

可我一點也不care Come on

在此文英祝大家中秋節快樂

#只要一放假就往溪邊跑

#全台溪水跑透透