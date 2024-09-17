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坤達送10字箴言「男團選手設桌布當目標」！　牛奶揭背後意義：他親身經歷

記者孟育民／台北報導

《原少A2》導師合作賽14日播出的下半集更加炸裂，首先由坤達帶領晨之星帶來Energy在今年紅遍大街小巷的歌曲《星期五晚上》，牛奶受邀於選手們練習到一半時驚喜加盟，讓每位選手都非常開心，Alex也趁機向兩位合作導師展示了自己的手機桌布，正是坤達先前對於他的表演回饋給他的十字箴言「不要太規矩，會看不到你」，表示收到這句話之後，就將它視為一個很重要的目標。牛奶笑說，這是坤達的親身經歷，也許只是短短幾個字，但卻是坤達用自己的演藝生涯醞釀出來的精華，看到Alex願意記錄下來甚至放到桌面，值得肯定。

▲▼ 坤達表示自己十六蹲跳得比任何一次都賣力。（圖／踢帕娛樂提供）

▲坤達送金句給選手，Alex設成桌布希望勉勵自己。（圖／踢帕娛樂提供）

憶及第一季的合作賽，坤達決定邀請牛奶一起登台合作，除了讓表演更豐富之外，也有分擔壓力的用意。第二次參加導師合作賽的坤達，將十六蹲的難度再升級，連彩排都全力釋放，絲毫不敢鬆懈，更有感而發的對鏡頭說：「原子少年沒有這麼簡單好嗎？」正式表演結束後，全場歡呼不斷。坤達更表示，自己十六蹲好像從來沒跳這麼高過，完全是受到台下的氣氛感染，非常享受現場的氛圍。

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▲▼ 坤達表示自己十六蹲跳得比任何一次都賣力。（圖／踢帕娛樂提供）

▲坤達表示自己十六蹲跳得比任何一次都賣力。（圖／踢帕娛樂提供）

下半場第二組則是由玖壹壹的健志帶領天狼星帶來最「LOCAL」的舞台，本次舞台也是重新Remix的特別版，健志為了能讓選手有更多發揮空間，還將自己的部分交給選手表現，相當信任天狼星的選手們。此外，為了祈求表演順利，身為台中人的健志老師也特地去大甲鎮瀾宮求取平安符分送給天狼星全員，非常暖心。

▲▼ 坤達表示自己十六蹲跳得比任何一次都賣力。（圖／踢帕娛樂提供）

▲▼健志帶領天狼星帶來最「LOCAL」的舞台。（圖／踢帕娛樂提供）

▲▼ 坤達表示自己十六蹲跳得比任何一次都賣力。（圖／踢帕娛樂提供）

正式表演時，全員一起戴上墨鏡表演，氣氛渲染到最高點，歐弟看完讚嘆表示，「這是氣氛，是無視分數的存在」認為天狼星的表演相當成功。健志本人則說，雖然只和天狼星見面排練了兩次，但是非常的和諧，沒有代溝，合作非常順利，很開心可以和天狼星一起完成這場表演。

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坤達, 牛奶, 歐漢聲, 原子少年, 原少A2, Energy, 玖壹壹, Alex, 天狼星

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