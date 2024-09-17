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中秋追劇看起來！金東旭婚後改當警察　《首爾破笑組》爆笑辦案

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+獨家原創戲劇《首爾破笑組》是《與神同行》金東旭婚後首部作品，戲劇由情境喜劇《不可阻擋的High Kick！》、《穿透屋頂的High Kick！》的傳奇編劇李英哲一手打造，結合刑警辦案、喜劇元素，看金東旭如何帶領一群吊車尾警員朴智煥、徐賢宇、朴世阮、李勝宇，「5人幫」共同創造警界奇蹟。

▲金東旭帶著最新韓劇《首爾破笑組》回歸。（圖／Disney+提供）

▲金東旭帶著最新韓劇《首爾破笑組》回歸。（圖／Disney+提供）

金東旭帶著最新戲劇《首爾破笑組》重磅回歸，他飾演警界高學歷菁英「東方有彬」，頭腦聰明、辦案精準，自願帶領警界最廢的「松園重案組」，該重案組由4位成員穆仲律、鄭正煥、徐民瑞以及菜鳥張歎息所組成，每年績效總是倒數第一，廢到被趕去廢棄的「完」蛋幼兒園辦公，開播4集充滿笑點，在爆笑的劇情裡，毫無違和加入艱難的案件，讓觀眾輕鬆入手。

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▲▼《首爾破笑組》。（圖／Disney+提供）

▲▼金東旭帶領「松園重案組」吊車尾辦案共同創造警界奇蹟。（圖／Disney+提供）

▲▼《首爾破笑組》。（圖／Disney+提供）

《首爾破笑組》主打著喜劇題材，但沒疏忽刑警辦案元素，首集就迎來殺人案件，一名娛樂公司經紀人被發現陳屍家中，調查之後才發現他生前涉及遭到公司霸凌，謎團逐漸揭曉，「關鍵人物」卻離奇死亡，使得「松園重案組」再度原地打轉。

不過，本劇證明小人物也能成大事，4人與新上任的組長東方有彬雖然不對盤，但隨著一樁樁案件迎刃而解，他們進而產生革命情感，而辦案過程笑料百出，也讓觀眾期待劇情接下來的發展。

▲▼《首爾破笑組》。（圖／Disney+提供）

▲朴智煥、金東旭互動超爆笑。（圖／Disney+提供）

另一方面，金東旭飾演的「東方有彬」擁有敏銳的細膩心思，任何小細節都逃不過他的銳利眼神，比任何人都還理性的他，其實藏著另一個殺人案件秘密，劇情並未揭曉細節，隨著戲劇一步步發展，才能知道隱藏在他內心的傷痛究竟為何？以喜劇包裝的刑警劇《首爾破笑組》11日起在Disney+獨家首播。

▲▼《首爾破笑組》。（圖／Disney+提供）

▲《首爾破笑組》5人組出動破案，保證笑破觀眾肚皮。（圖／Disney+提供）

Disney+平台好片多到看不完，近期有許光漢參與演出的《無路可走：輪盤賭》與車勝元、金宣虎的《暴君》，Rain《紅天鵝》等全季完結熱播中，未來還有朱智勛與朴寶英《照明商店》、金泰梨《正年》、池昌旭《江南B-Side》、金憓秀《接密最前線》、金多美與孫錫久《血謎拼圖》、金秀賢《山寨人生》、朴恩彬《狂醫魔徒》等皆造成網路討論，搭配限時超燒高級版年訂閱方案，一天不到5元，現在訂閱超級划算！

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首爾破笑組, 金東旭, 朴智煥, 徐賢宇, 朴世阮, 李勝宇

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