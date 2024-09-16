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鳳梨遭網軍洗版「留一些543」！　公開截圖曝無奈：手段高明點

記者王靖淳／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）平時會在社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常，今（16）日他就發文透露，自己的貼文下方遭到網軍洗版攻擊。為此，他公開截圖無奈表示：「來我這留一些543，我真的不知道自己何德何能，有辦法讓您們這樣破費來弄我，但是下次記得手段高明一點。」

▲▼鳳梨。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）

▲鳳梨平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）

鳳梨在文中以半開玩笑的口氣，感謝那些對他進行網絡攻擊的「網軍公司」，透露出自己對這種不尋常關注的驚訝與諷刺，同時也表示，不知道自己有何特別之處，竟讓這些人願意投入資源來重視他。鳳梨提到，這些攻擊言論包括在他的貼文底下發布難以理解的或不恰當的評論，他以幽默的口吻對這些行為表示感謝，不過也不忘諷刺地建議攻擊者下次使用更高明的手段。

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▲▼鳳梨。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）

▲▼鳳梨透露自己被網軍攻擊。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）

▲▼鳳梨。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）

為此，鳳梨貼文曝光後不久，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也留言安慰他表示心疼，不過也有網友指出，攻擊他的網軍其實不是最近才開始留言，「不是只有現在吧？去年在PTT狂罵你的也沒少過吧？有PTT跟Dcard帳號的話，可以自己去收尋你的名字看看，保證滿滿的。」

▲▼鳳梨。

▲鳳梨有感而發在限動發文。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）

此外，鳳梨稍早又在IG限動有感而發地發文，提醒大家注意身邊人的影響力。他認為，每個人的磁場，對我們自身的運氣有著不可忽視的影響，同時也強調，在遭遇不順的逆境時，個人應該學會自我反省，必要時不只要改變自己的行為，也可能需要重新評估並調整自己的社交圈。

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鳳梨, 網紅, 吳泓逸

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