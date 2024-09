Tyson Yoshi遭好友背叛不忍了！　「飆髒話痛罵」發現當下哭出來

記者吳睿慈/台北報導

歌手Tyson Yoshi近期無預警推出全新單曲〈Fuck you and your friends〉,歌曲講述他在現實生活中遭好友背叛的心情,向來有話直說的他以情緒強烈的英文髒話「Fxxk」表達心境,並找來派偉俊相隔四年「再續音緣」合作又合唱。

▲Tyson Yoshi用歌曲〈Fuck you and your friends〉表達遭好友背叛的心聲。(圖/想不到音樂工作室提供)



Tyson Yoshi單曲〈Fuck you and your friends〉裡歌詞中一句「被慾望上手銬矇住眼睛」道盡被身邊最親的人因為利益薰心而被蒙上雙眼欺騙自己的無奈及失望,他坦言創作靈感出自於真實生活遇到的事,被曾經視為換帖兄弟背叛,他因此而陷入人生低潮,決定用音樂抒發不快情緒,透過痛快淋漓的歌唱宣洩,也因此找到了救贖跟自我成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過,向來敢言的他,坦言〈Fuck you and your friends〉歌詞改了近十遍之多,派偉俊以製作人的身分「道德勸說」要他改掉「罵人」字眼的歌詞,儘管如此,他還是保留了歌名以英文俚語髒話來形容心中的憤怒。Tyson Yoshi被問到會擔心歌曲與自己的形象問題嗎?他笑說:「我常常直播或是在聊天時都會不小心說出髒話,早就沒有在顧所謂的形象問題啦!會喜歡我的歌迷也都知道我是這樣的人,無所謂囉!」

▲▼Tyson Yoshi有話直說,用歌曲表達遭好友背叛的心聲。(圖/想不到音樂工作室提供)



雖然事過境遷,但Tyson Yoshi在寫歌過程中仍忍不住紅眼眶,當時事件發生時因為內心衝擊太大,讓他當下忍不住而流下男兒淚,:「因為發現對方竟然會做出從來沒想過事情,讓我一度對於交朋友這件事感到失望,但不是憤怒地哭,而是失望的哭。」他坦言在經歷被朋友背叛後對於交友部分會採取回歸純粹性質,更表示:「我當然還是會交新朋友把心交出來,但更重要的是,我體悟到朋友關係就回歸單純就好,生意歸生意,不要牽扯利益,這樣友誼會走得更長久些。」

▲Tyson Yoshi與派偉俊再續前緣。(圖/想不到音樂工作室提供)



〈Fuck you and your friends〉與派偉俊再續前緣,更一圓兩人在四年前約定好要一起拍MV的夢想。Tyson Yoshi在MV中特別以被狗拉著跑、摑掌、眼睛噴雷射光等令人莞爾的場景來傳達,其中在最後一幕時,導演特別安排身材壯碩的Tyson Yoshi被扯衣服露出胸肌來個放送福利「驚鴻一瞥」,只見他躺在地上被拉開衣服蓋了個章,為此Tyson Yoshi特別解釋:「其實就像屠宰場上待宰的生物,意指背叛的朋友把你利用完之後就把目標移到下一個身上,看似搞笑,其實是很殘忍的。」