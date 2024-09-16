ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Tyson Yoshi遭好友背叛不忍了！　「飆髒話痛罵」發現當下哭出來

記者吳睿慈／台北報導

歌手Tyson Yoshi近期無預警推出全新單曲〈Fuck you and your friends〉，歌曲講述他在現實生活中遭好友背叛的心情，向來有話直說的他以情緒強烈的英文髒話「Fxxk」表達心境，並找來派偉俊相隔四年「再續音緣」合作又合唱。

▲▼ Tyson Yoshi遭好友背叛不忍了！　「飆髒話痛罵」發現當下哭出來。（圖／想不到音樂工作室提供）

▲Tyson Yoshi用歌曲〈Fuck you and your friends〉表達遭好友背叛的心聲。（圖／想不到音樂工作室提供）

Tyson Yoshi單曲〈Fuck you and your friends〉裡歌詞中一句「被慾望上手銬矇住眼睛」道盡被身邊最親的人因為利益薰心而被蒙上雙眼欺騙自己的無奈及失望，他坦言創作靈感出自於真實生活遇到的事，被曾經視為換帖兄弟背叛，他因此而陷入人生低潮，決定用音樂抒發不快情緒，透過痛快淋漓的歌唱宣洩，也因此找到了救贖跟自我成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，向來敢言的他，坦言〈Fuck you and your friends〉歌詞改了近十遍之多，派偉俊以製作人的身分「道德勸說」要他改掉「罵人」字眼的歌詞，儘管如此，他還是保留了歌名以英文俚語髒話來形容心中的憤怒。Tyson Yoshi被問到會擔心歌曲與自己的形象問題嗎？他笑說：「我常常直播或是在聊天時都會不小心說出髒話，早就沒有在顧所謂的形象問題啦！會喜歡我的歌迷也都知道我是這樣的人，無所謂囉！」

▲▼ Tyson Yoshi遭好友背叛不忍了！　「飆髒話痛罵」發現當下哭出來。（圖／想不到音樂工作室提供）

▲▼Tyson Yoshi有話直說，用歌曲表達遭好友背叛的心聲。（圖／想不到音樂工作室提供）

▲▼ Tyson Yoshi遭好友背叛不忍了！　「飆髒話痛罵」發現當下哭出來。（圖／想不到音樂工作室提供）

雖然事過境遷，但Tyson Yoshi在寫歌過程中仍忍不住紅眼眶，當時事件發生時因為內心衝擊太大，讓他當下忍不住而流下男兒淚，：「因為發現對方竟然會做出從來沒想過事情，讓我一度對於交朋友這件事感到失望，但不是憤怒地哭，而是失望的哭。」他坦言在經歷被朋友背叛後對於交友部分會採取回歸純粹性質，更表示：「我當然還是會交新朋友把心交出來，但更重要的是，我體悟到朋友關係就回歸單純就好，生意歸生意，不要牽扯利益，這樣友誼會走得更長久些。」

▲▼ Tyson Yoshi與。（圖／想不到音樂工作室提供）

▲Tyson Yoshi與派偉俊再續前緣。（圖／想不到音樂工作室提供）

〈Fuck you and your friends〉與派偉俊再續前緣，更一圓兩人在四年前約定好要一起拍MV的夢想。Tyson Yoshi在MV中特別以被狗拉著跑、摑掌、眼睛噴雷射光等令人莞爾的場景來傳達，其中在最後一幕時，導演特別安排身材壯碩的Tyson Yoshi被扯衣服露出胸肌來個放送福利「驚鴻一瞥」，只見他躺在地上被拉開衣服蓋了個章，為此Tyson Yoshi特別解釋：「其實就像屠宰場上待宰的生物，意指背叛的朋友把你利用完之後就把目標移到下一個身上，看似搞笑，其實是很殘忍的。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

老婆拍情慾片..男歌手質問：有沒有呻吟？　她留陰影淚崩「回家像A片那樣碰我」

推薦閱讀

啦啦隊女神艾璐懷孕了！「淚灑球場」宣布退隊：扛起做媽媽的責任

啦啦隊女神艾璐懷孕了！「淚灑球場」宣布退隊：扛起做媽媽的責任

徐少強小30歲愛妻「送走丈夫」後不久也離世！　好友證實：心臟病發

徐少強小30歲愛妻「送走丈夫」後不久也離世！　好友證實：心臟病發

託丫頭買演唱會票…被爆不付錢還放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

託丫頭買演唱會票…被爆不付錢還放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」　火星人韓國開唱也出事

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」　火星人韓國開唱也出事

前韓國小姐申海莉突離世！享年32歲　「生前最後PO文」曝光

前韓國小姐申海莉突離世！享年32歲　「生前最後PO文」曝光

李珠珢突宣布「9月活動全取消」！發聲親吐真實原因　才因來台加盟惹議

李珠珢突宣布「9月活動全取消」！發聲親吐真實原因　才因來台加盟惹議

小甜甜遭控交往車手「幫丟犯案工具」　受害前妻怒PO私訊：妳一直在騙

小甜甜遭控交往車手「幫丟犯案工具」　受害前妻怒PO私訊：妳一直在騙

張惠妹台北大巨蛋唱5場跨年！　8種票價公布「這批人可以搶先買」

張惠妹台北大巨蛋唱5場跨年！　8種票價公布「這批人可以搶先買」

徐少強舊愛不捨發聲「一路好走」！　10字吐真實心境惹鼻酸

徐少強舊愛不捨發聲「一路好走」！　10字吐真實心境惹鼻酸

唐綺陽運勢／獅子「感情小心第三者」射手遇天兵型桃花！雙魚貴人運佳

唐綺陽運勢／獅子「感情小心第三者」射手遇天兵型桃花！雙魚貴人運佳

假國際雜誌騙數十位明星拍封面！「陳喬恩林心如全上當」　全網傻眼

假國際雜誌騙數十位明星拍封面！「陳喬恩林心如全上當」　全網傻眼

獨／阿沁神曲累積播放60億次！「這2首歌」年版稅逼近千萬

獨／阿沁神曲累積播放60億次！「這2首歌」年版稅逼近千萬

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

啦啦隊女神艾璐懷孕了！「淚灑球場」宣布退隊：扛起做媽媽的責任

徐少強小30歲愛妻「送走丈夫」後不久也離世！　好友證實：心臟病發

託丫頭買演唱會票…被爆不付錢還放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」　火星人韓國開唱也出事

前韓國小姐申海莉突離世！享年32歲　「生前最後PO文」曝光

李珠珢突宣布「9月活動全取消」！發聲親吐真實原因　才因來台加盟惹議

小甜甜遭控交往車手「幫丟犯案工具」　受害前妻怒PO私訊：妳一直在騙

張惠妹台北大巨蛋唱5場跨年！　8種票價公布「這批人可以搶先買」

徐少強舊愛不捨發聲「一路好走」！　10字吐真實心境惹鼻酸

唐綺陽運勢／獅子「感情小心第三者」射手遇天兵型桃花！雙魚貴人運佳

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Tyson Yoshi, Fuck you and your friends

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 八點檔男星「響應國際失智症日」做公益　演過患者…曝真實心聲！
  2. 中秋看起來！3金鐘入圍台劇片單公開　《華麗計程車行》卡司超狂
  3. Tyson Yoshi遭好友背叛不忍了！　「飆髒話痛罵」發現當下哭出來
  4. Kimi滿15歲！　身高達177CM超越老爸…林志穎曝兒子驚人目標
  5. 「台灣變裝皇后」妮妃雅登上艾美獎！　從頭包到腳⋯直接變一根大香蕉
  6. 趙露思被罵整形「親PO只靠化妝變臉」全過程！五官變化超驚人　網傻眼
  7. Julie爆父母反對和陽帆戀情！　見第一眼反應曝光「28年婚姻秘辛全說了」
  8. 央視中秋晚會演出名單「1男星消失」　貼文被刪…網：開始走流程
  9. 從《大學生》到站在小S旁！派翠克首入圍金鐘獎　吐感激：不敢有任何鬆懈
  10. 黃鐙輝含冤坐牢14年「錯過爸最後一面」　《無罪推定》迎大結局！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366