ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

中秋看起來！3金鐘入圍台劇片單公開　《華麗計程車行》卡司超狂

記者黃庠棻／台北報導

OTT平台LINE TV提供多元、優質的戲劇與節目，並自製原創台劇、台綜，長期深耕本土，擁有台劇《華麗計程車行》、《八尺門的辯護人》，台綜《極島森林2》、《沈睡的水下巨人》等19部金鐘入圍肯定之優質作品，共角逐51項大獎，可謂「金光閃閃」。

▲《華麗計程車行》。（圖／LINE TV提供）

▲《華麗計程車行》。（圖／LINE TV提供）

《華麗計程車行》集結堅強卡司曹佑寧、黃冠智、郭子乾、楊麗音、程予希、游安順、李李仁、伊正、黃舒湄、林嘉俐、滿嬌姨（王滿嬌）、童毅軍、何思靜、紀欣伶等演員，全劇於嘉義取景，描寫計程車行「董仔」郭子乾、「董娘」楊麗音與兩個兒子「陳柏文」曹佑寧、「陳柏翰」黃冠智一家人的故事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《華麗計程車行》。（圖／LINE TV提供）

▲《華麗計程車行》。（圖／LINE TV提供）

劇情圍繞在90年代的嘉義華麗計程車行一家四口與一群樂天開朗的車行司機們，身處在大時代的變遷下、面對各種人生困境與難題，如何用自己的方式堅持下去的故事。1997年，華麗計程車行20週年，也是陳柏文和陳柏翰兄弟兩人畢業和退伍，面對人生下一步的時刻。

▲《華麗計程車行》。（圖／LINE TV提供）

▲《華麗計程車行》。（圖／LINE TV提供）

《八尺門的辯護人》則描述某個平靜的夜裡，基隆八尺門地區發生滅門血案。一名印尼漁工將阿美族船長一家三口殘殺至死，與死者出身同部落的公設辯護人佟寶駒（李銘順飾），被迫站在族人對立面，受命為漁工辯護。

▲《八尺門的辯護人》李銘順帶領法院替代役初孟軒(圖右)，以及通曉嫌犯方言的印尼籍看護雷嘉汭成辯護小組 。（圖／八大提供）

▲《八尺門的辯護人》。（圖／八大提供）

佟寶駒帶領法院替代役連晉平（初孟軒飾），以及通曉嫌犯方言的印尼籍看護莉娜（雷嘉汭飾）組成辯護小組，層層深入案情，竟牽扯出官商勾結的共犯結構。面對眼前這艘隻手遮天的龐大漁船，天平究竟會倒向何方？正義是否又能迎來最終的曙光。

▲李銘順在《八尺門》中飾演擔任公家機關辯護人的角色。（圖／翻攝自Facebook／八尺門的辯護人）

▲《八尺門的辯護人》。（圖／翻攝自Facebook／八尺門的辯護人）

《女孩上場2》則是描寫WBL女子籃球聯盟中，已經連續墊底5年的安東球隊，在總公司營運虧損下，面臨解散危機，儘管領隊傑森（羅宏正飾）力挽狂瀾，董事會仍決定今年若打不進冠軍賽，將結束球隊。 而偶像團體出身的羅宏正也憑藉本劇入圍金鐘59的戲劇節目男配角獎。

▲《女孩上場2》安心亞、羅宏正、女籃球員楊晴、蔡佳芸、韓球員梁智英，製作人陳南宏、導演吳宗叡桃園探班。（圖／客家電視台、魔幻時刻電影提供）

▲羅宏正憑藉《女孩上場2》入圍金鐘59的戲劇節目男配角獎。（圖／客家電視台、魔幻時刻電影提供）

此外，LINE TV也有台綜《極島森林2》、《沈睡的水下巨人》、《叫我野孩子2》供觀眾觀看，在平台上可以找到許多本屆金鐘獎入圍的好作品。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

推薦閱讀

啦啦隊女神艾璐懷孕了！「淚灑球場」宣布退隊：扛起做媽媽的責任

啦啦隊女神艾璐懷孕了！「淚灑球場」宣布退隊：扛起做媽媽的責任

徐少強小30歲愛妻「送走丈夫」後不久也離世！　好友證實：心臟病發

徐少強小30歲愛妻「送走丈夫」後不久也離世！　好友證實：心臟病發

託丫頭買演唱會票…被爆不付錢還放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

託丫頭買演唱會票…被爆不付錢還放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」　火星人韓國開唱也出事

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」　火星人韓國開唱也出事

前韓國小姐申海莉突離世！享年32歲　「生前最後PO文」曝光

前韓國小姐申海莉突離世！享年32歲　「生前最後PO文」曝光

李珠珢突宣布「9月活動全取消」！發聲親吐真實原因　才因來台加盟惹議

李珠珢突宣布「9月活動全取消」！發聲親吐真實原因　才因來台加盟惹議

小甜甜遭控交往車手「幫丟犯案工具」　受害前妻怒PO私訊：妳一直在騙

小甜甜遭控交往車手「幫丟犯案工具」　受害前妻怒PO私訊：妳一直在騙

張惠妹台北大巨蛋唱5場跨年！　8種票價公布「這批人可以搶先買」

張惠妹台北大巨蛋唱5場跨年！　8種票價公布「這批人可以搶先買」

徐少強舊愛不捨發聲「一路好走」！　10字吐真實心境惹鼻酸

徐少強舊愛不捨發聲「一路好走」！　10字吐真實心境惹鼻酸

唐綺陽運勢／獅子「感情小心第三者」射手遇天兵型桃花！雙魚貴人運佳

唐綺陽運勢／獅子「感情小心第三者」射手遇天兵型桃花！雙魚貴人運佳

假國際雜誌騙數十位明星拍封面！「陳喬恩林心如全上當」　全網傻眼

假國際雜誌騙數十位明星拍封面！「陳喬恩林心如全上當」　全網傻眼

獨／阿沁神曲累積播放60億次！「這2首歌」年版稅逼近千萬

獨／阿沁神曲累積播放60億次！「這2首歌」年版稅逼近千萬

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

啦啦隊女神艾璐懷孕了！「淚灑球場」宣布退隊：扛起做媽媽的責任

徐少強小30歲愛妻「送走丈夫」後不久也離世！　好友證實：心臟病發

託丫頭買演唱會票…被爆不付錢還放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」　火星人韓國開唱也出事

前韓國小姐申海莉突離世！享年32歲　「生前最後PO文」曝光

李珠珢突宣布「9月活動全取消」！發聲親吐真實原因　才因來台加盟惹議

小甜甜遭控交往車手「幫丟犯案工具」　受害前妻怒PO私訊：妳一直在騙

張惠妹台北大巨蛋唱5場跨年！　8種票價公布「這批人可以搶先買」

徐少強舊愛不捨發聲「一路好走」！　10字吐真實心境惹鼻酸

唐綺陽運勢／獅子「感情小心第三者」射手遇天兵型桃花！雙魚貴人運佳

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

華麗計程車行, 八尺門的辯護人

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 八點檔男星「響應國際失智症日」做公益　演過患者…曝真實心聲！
  2. 中秋看起來！3金鐘入圍台劇片單公開　《華麗計程車行》卡司超狂
  3. Tyson Yoshi遭好友背叛不忍了！　「飆髒話痛罵」發現當下哭出來
  4. Kimi滿15歲！　身高達177CM超越老爸…林志穎曝兒子驚人目標
  5. 「台灣變裝皇后」妮妃雅登上艾美獎！　從頭包到腳⋯直接變一根大香蕉
  6. 趙露思被罵整形「親PO只靠化妝變臉」全過程！五官變化超驚人　網傻眼
  7. Julie爆父母反對和陽帆戀情！　見第一眼反應曝光「28年婚姻秘辛全說了」
  8. 央視中秋晚會演出名單「1男星消失」　貼文被刪…網：開始走流程
  9. 從《大學生》到站在小S旁！派翠克首入圍金鐘獎　吐感激：不敢有任何鬆懈
  10. 黃鐙輝含冤坐牢14年「錯過爸最後一面」　《無罪推定》迎大結局！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366