中秋看起來！3金鐘入圍台劇片單公開　《華麗計程車行》卡司超狂

記者黃庠棻／台北報導

OTT平台LINE TV提供多元、優質的戲劇與節目，並自製原創台劇、台綜，長期深耕本土，擁有台劇《華麗計程車行》、《八尺門的辯護人》，台綜《極島森林2》、《沈睡的水下巨人》等19部金鐘入圍肯定之優質作品，共角逐51項大獎，可謂「金光閃閃」。

▲《華麗計程車行》。（圖／LINE TV提供）

《華麗計程車行》集結堅強卡司曹佑寧、黃冠智、郭子乾、楊麗音、程予希、游安順、李李仁、伊正、黃舒湄、林嘉俐、滿嬌姨（王滿嬌）、童毅軍、何思靜、紀欣伶等演員，全劇於嘉義取景，描寫計程車行「董仔」郭子乾、「董娘」楊麗音與兩個兒子「陳柏文」曹佑寧、「陳柏翰」黃冠智一家人的故事。

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▲《華麗計程車行》。（圖／LINE TV提供）

劇情圍繞在90年代的嘉義華麗計程車行一家四口與一群樂天開朗的車行司機們，身處在大時代的變遷下、面對各種人生困境與難題，如何用自己的方式堅持下去的故事。1997年，華麗計程車行20週年，也是陳柏文和陳柏翰兄弟兩人畢業和退伍，面對人生下一步的時刻。

▲《華麗計程車行》。（圖／LINE TV提供）

《八尺門的辯護人》則描述某個平靜的夜裡，基隆八尺門地區發生滅門血案。一名印尼漁工將阿美族船長一家三口殘殺至死，與死者出身同部落的公設辯護人佟寶駒（李銘順飾），被迫站在族人對立面，受命為漁工辯護。

▲《八尺門的辯護人》。（圖／八大提供）

佟寶駒帶領法院替代役連晉平（初孟軒飾），以及通曉嫌犯方言的印尼籍看護莉娜（雷嘉汭飾）組成辯護小組，層層深入案情，竟牽扯出官商勾結的共犯結構。面對眼前這艘隻手遮天的龐大漁船，天平究竟會倒向何方？正義是否又能迎來最終的曙光。

▲《八尺門的辯護人》。（圖／翻攝自Facebook／八尺門的辯護人）

《女孩上場2》則是描寫WBL女子籃球聯盟中，已經連續墊底5年的安東球隊，在總公司營運虧損下，面臨解散危機，儘管領隊傑森（羅宏正飾）力挽狂瀾，董事會仍決定今年若打不進冠軍賽，將結束球隊。 而偶像團體出身的羅宏正也憑藉本劇入圍金鐘59的戲劇節目男配角獎。

▲羅宏正憑藉《女孩上場2》入圍金鐘59的戲劇節目男配角獎。（圖／客家電視台、魔幻時刻電影提供）

此外，LINE TV也有台綜《極島森林2》、《沈睡的水下巨人》、《叫我野孩子2》供觀眾觀看，在平台上可以找到許多本屆金鐘獎入圍的好作品。