蔡瑞雪現身淡水穿超辣！　一轉身「大面積挖空」裸背全露出

記者王靖淳／綜合報導

女星蔡瑞雪因甜美外型而獲得「北一女神」的封號，平時她會在社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常，今（15）日就在IG秀出一系列在淡水拍的辣照，大方展現美背，一系列照片在曝光後不久，立即吸引網友朝聖按讚。

▲▼蔡瑞雪分享在淡水拍的辣照。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

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照片中，蔡瑞雪身穿一件淺灰色的背心，搭配白色長褲和一頂格子圖案的頭巾，她一手拿著酒杯、藍色大手袋，一邊坐在淡水河畔享受夕陽下美景。她臉上帶著溫柔的微笑，望向遠方，似乎在享受當下的寧靜及美好。在其他照片中，蔡瑞雪轉向側面，大方露出美背，她當時正在觀看日落，將長髮自然披肩的模樣，讓整體氛圍顯得輕鬆又愉悅。

▲蔡瑞雪驚呼淡水拍起來像在國外。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

蔡瑞雪在文中寫道：「中秋節快樂」，同時也分享她對台灣美景的讚嘆，「台灣真的好美」，尤其是她所拍攝的淡水景色，更讓她不禁感嘆：「淡水拍起來好像在國外。」短短幾行字表達了她對台灣自然風景的喜愛，也讓粉絲們感受到她眼中的美好。貼文曝光後，吸引不少人按讚，同時也紛紛留言表示「女神」、「好看」、「台灣很美，妳也很美」。