ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

愛莉莎莎鬆口談柯文哲「希望受到值得對待」！　14字吐真實心聲

記者王靖淳／綜合報導

網紅愛莉莎莎日前到尼泊爾進行10天內觀課程，她事後在社群寫下長文分享心情，坦言這12天的苦行因為環境潮濕等因素，導致她全身長疹子，且靜坐的過程都頗為想死，不過還是慶幸自己撐過來。為此，貼文曝光後立即吸引不少人按讚，同時也有網友留言提到因京華城案遭羈押的民眾黨主席柯文哲，而愛莉莎莎也親自回覆該留言，以短短14字表達看法。

▲▼愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲愛莉莎莎分享尼泊爾「內觀十日」課程的感想。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎分享，這段內觀課程的經歷對她的心靈成長有著深遠的影響，最大的改變是慾望變低、得失心變小。她提到，「內觀」課程讓她學會觀察和理解身體上的憎恨與渴望，這是導致痛苦的根源。透過放下這些情緒，她的內在世界變得更加平靜和平衡，她認為這種內在的豐盛，最終將反映到外在生活的各個方面。愛莉莎莎坦言，雖然10天的課程充滿挑戰，但她感到非常慶幸自己堅持下來，並對能夠參與這變化過程感到感激。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲愛莉莎莎會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

為此，貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，紛紛留言稱讚愛莉莎莎，「謝謝莎莎的分享」、「妳好棒！最喜歡妳一直讓自己不停的挑戰，而且妳的格局很大，容納得下萬物事」，甚至還有網友將她的內觀課程與因京華城案遭羈押的民眾黨主席柯文哲做聯想，因此留言問愛莉莎莎「想必阿北現在也是這樣的心情」，愛莉莎莎則大方回覆對方：「我真的希望他受到他值得的對待。」

▲▼愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲愛莉莎莎回覆網友的留言。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

事實上，愛莉莎莎過去曾公開表示支持柯文哲，除了邀請對方一同拍攝「與柯文哲共度一天」的影片之外，還在2024總統大選的選前之夜，與友人一同出席柯文哲的造勢晚會，並戴上象徵柯文哲的小草頭飾，以此表達支持，如今柯文哲遭羈押，也讓愛莉莎莎的心情及動向受到外界關注。

▲▼愛莉莎莎。（圖／翻攝自Facebook／愛莉莎莎 Alisasa）

▲愛莉莎莎曾分享與柯文哲的合照。（圖／翻攝自Facebook／愛莉莎莎 Alisasa）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

推薦閱讀

AV女優本鄉愛道歉認當小三！百萬YTR「想愛愛說謊了」坦承有肉體關係

AV女優本鄉愛道歉認當小三！百萬YTR「想愛愛說謊了」坦承有肉體關係

阿諾驚爆遭外景主持人性騷！玩遊戲「手伸內衣揉胸」　委屈請辭節目留陰影

阿諾驚爆遭外景主持人性騷！玩遊戲「手伸內衣揉胸」　委屈請辭節目留陰影

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍！笑認：沒想到在馬爾地夫會被狗仔拍

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍！笑認：沒想到在馬爾地夫會被狗仔拍

陸帶貨天王「瘋狂小楊哥」消失直播！2官媒出手…陸網抖猜下一步

陸帶貨天王「瘋狂小楊哥」消失直播！2官媒出手…陸網抖猜下一步

YTR這群人尼克IG噤聲團員！　「頻道停更」真實原因全說了

YTR這群人尼克IG噤聲團員！　「頻道停更」真實原因全說了

獨家／五月天武漢演唱會才剛結束　怪獸父親驚傳過世！

獨家／五月天武漢演唱會才剛結束　怪獸父親驚傳過世！

林襄1句話「節目中斷錄影」！吵架潘若迪原因曝 友：她講話比較直

林襄1句話「節目中斷錄影」！吵架潘若迪原因曝 友：她講話比較直

王陽明打籃球被蓋「火爆畫面被挖」！網嗆：惱羞喔 他193字還原真相

王陽明打籃球被蓋「火爆畫面被挖」！網嗆：惱羞喔 他193字還原真相

歐陽妮妮拍照1動作惹議！　「希望生個龍寶寶」懷孕時間點掀揣測

歐陽妮妮拍照1動作惹議！　「希望生個龍寶寶」懷孕時間點掀揣測

《飢餓遊戲》沒入圍「宣布放棄金鐘人氣獎」！　官方發聲親吐原因

《飢餓遊戲》沒入圍「宣布放棄金鐘人氣獎」！　官方發聲親吐原因

小鬼過世4年了…歐漢聲PO他生前1照片！對話惹鼻酸　Junior也到了

小鬼過世4年了…歐漢聲PO他生前1照片！對話惹鼻酸　Junior也到了

快訊／武俠片巨星殞落！《蘇乞兒》徐少強癌逝北京　享壽73歲

快訊／武俠片巨星殞落！《蘇乞兒》徐少強癌逝北京　享壽73歲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

AV女優本鄉愛道歉認當小三！百萬YTR「想愛愛說謊了」坦承有肉體關係

阿諾驚爆遭外景主持人性騷！玩遊戲「手伸內衣揉胸」　委屈請辭節目留陰影

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍！笑認：沒想到在馬爾地夫會被狗仔拍

陸帶貨天王「瘋狂小楊哥」消失直播！2官媒出手…陸網抖猜下一步

YTR這群人尼克IG噤聲團員！　「頻道停更」真實原因全說了

獨家／五月天武漢演唱會才剛結束　怪獸父親驚傳過世！

林襄1句話「節目中斷錄影」！吵架潘若迪原因曝 友：她講話比較直

王陽明打籃球被蓋「火爆畫面被挖」！網嗆：惱羞喔 他193字還原真相

歐陽妮妮拍照1動作惹議！　「希望生個龍寶寶」懷孕時間點掀揣測

《飢餓遊戲》沒入圍「宣布放棄金鐘人氣獎」！　官方發聲親吐原因

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

愛莉莎莎, 網紅, YouTuber

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 睽違9年回多倫多　張艾嘉感性落淚：感謝電影把我們聚在一起
  2. 江蕙復出開唱　65歲施孝榮突脫口「明年封麥」宣佈重磅消息
  3. 快訊／武俠片巨星殞落！《蘇乞兒》徐少強癌逝北京　享壽73歲
  4. 瑪麗亞凱莉踩15cm高跟鞋登萬里長城！　「緊身長裙」爬階梯要人扶
  5. AV女優本鄉愛遭騙上床！已婚YTR被挖2年前婚禮　「新娘全程超詭異」
  6. 小鬼過世4週年…KID曬《空笑夢》MV圖！　吐思念：永遠的小隊長
  7. 周杰倫陸體育場開唱暴雨「現場變大型瀑布」！　搖滾區粉絲慘樣曝光
  8. 許光漢入公益大使團報到！「4大咖藝人」都是他學長　入選條件曝光
  9. 愛莉莎莎鬆口談柯文哲「希望受到值得對待」！　14字吐真實心聲
  10. 女吃火鍋插隊還嗆「又沒寫要排隊」！ 楊皓如1句話反擊給難看

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366