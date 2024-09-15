愛莉莎莎鬆口談柯文哲「希望受到值得對待」！　14字吐真實心聲

記者王靖淳／綜合報導

網紅愛莉莎莎日前到尼泊爾進行10天內觀課程，她事後在社群寫下長文分享心情，坦言這12天的苦行因為環境潮濕等因素，導致她全身長疹子，且靜坐的過程都頗為想死，不過還是慶幸自己撐過來。為此，貼文曝光後立即吸引不少人按讚，同時也有網友留言提到因京華城案遭羈押的民眾黨主席柯文哲，而愛莉莎莎也親自回覆該留言，以短短14字表達看法。

▲愛莉莎莎分享尼泊爾「內觀十日」課程的感想。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



愛莉莎莎分享，這段內觀課程的經歷對她的心靈成長有著深遠的影響，最大的改變是慾望變低、得失心變小。她提到，「內觀」課程讓她學會觀察和理解身體上的憎恨與渴望，這是導致痛苦的根源。透過放下這些情緒，她的內在世界變得更加平靜和平衡，她認為這種內在的豐盛，最終將反映到外在生活的各個方面。愛莉莎莎坦言，雖然10天的課程充滿挑戰，但她感到非常慶幸自己堅持下來，並對能夠參與這變化過程感到感激。

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▲愛莉莎莎會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

為此，貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，紛紛留言稱讚愛莉莎莎，「謝謝莎莎的分享」、「妳好棒！最喜歡妳一直讓自己不停的挑戰，而且妳的格局很大，容納得下萬物事」，甚至還有網友將她的內觀課程與因京華城案遭羈押的民眾黨主席柯文哲做聯想，因此留言問愛莉莎莎「想必阿北現在也是這樣的心情」，愛莉莎莎則大方回覆對方：「我真的希望他受到他值得的對待。」

▲愛莉莎莎回覆網友的留言。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

事實上，愛莉莎莎過去曾公開表示支持柯文哲，除了邀請對方一同拍攝「與柯文哲共度一天」的影片之外，還在2024總統大選的選前之夜，與友人一同出席柯文哲的造勢晚會，並戴上象徵柯文哲的小草頭飾，以此表達支持，如今柯文哲遭羈押，也讓愛莉莎莎的心情及動向受到外界關注。

▲愛莉莎莎曾分享與柯文哲的合照。（圖／翻攝自Facebook／愛莉莎莎 Alisasa）