周杰倫演唱會「點他合唱」！小粉絲狂掉淚…38秒畫面感動10萬人：共鳴了

記者潘慧中／綜合報導

周杰倫近期在大陸舉辦「嘉年華」巡迴演唱會，格外引起討論的是，他15日在社群網站上傳一段和台下小歌迷合唱《擱淺》的片段，小男孩唱到直掉眼淚的畫面，感動了10萬粉絲按讚。

▲▼周杰倫和小粉絲一起合唱《擱淺》。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）



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畫面中，可以看到小歌迷問「如果唱得好可以簽名嗎」，周杰倫一聽則爽快地說不用唱得好就會幫忙簽名，讓對方雙眼瞬間一亮直呼「真的嗎」！

▲▼小粉絲聽到周杰倫無論如何都會簽名時興奮不已。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）



小男孩跟著周杰倫唱《擱淺》的同時，眼眶裡全是淚水，勇敢地等到唱完歌，才用衣袖擦掉眼淚。這段影片感動了不少人，網友紛紛留言：「小男孩感動的哭我真的扛不住」、「他這個年齡就是我喜歡上杰倫的年齡」、「狠狠共鳴了。」

▲小粉絲邊唱邊哭。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）



事實上，周杰倫15日將於深圳再度開唱，他PO出這段影片的同時，還有感而發地說：「看到這位媽媽陪他來看演唱會的小朋友，也讓我想到其實我媽也在台下陪我唱了三天的演唱會了，今晚是媽媽的生日，大家一起合唱聽媽媽的話好嗎？」