李多慧遭韓轟賣國賊「是AV網站搞鬼」！韓網真實反應曝光　經紀人發聲

記者田暐瑋、孟育民／台北報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展1年多，形象「越來越台」，令人覺得可愛又好笑，享有極高的人氣。她先前捐款30萬新台幣幫助台灣花蓮地震受災者，備受網友讚賞，近日卻傳出此舉引發南韓網友的不滿，甚至批評她是賣國賊，對此，公關也發聲回應了。

▲李多慧。（圖／緯來綜合台提供）



李多慧曾為了援助花蓮地震災民，捐出30萬元台幣，此事被YouTube頻道「韓妹TV」製成影片討論，片中甚至稱南韓網友因此被惹怒，痛批她是賣國賊。但其實仔細確認後，發現該頻道影片多為AI製成，且內容也大部分是農場文，點入帳號相關連結，發現是一AV網站，《ETtoday》記者實際查證韓網，幾乎沒有相關討論和批評聲浪。

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▲李多慧遭誣陷是賣國賊。（圖／翻攝自YouTube／韓妹TV）



對於李多慧無端遭攻擊，不少網友替她抱不平，公關向《ETtoday》表示：「這個頻道並不是真人，也沒有任何實際來源。其實這個就是假的生成內容，為了衝流量做的。」

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展1年的時間，身受台灣粉絲喜愛，除了從樂天跳槽至味全龍，也發行歌曲，舉辦見面會，積極挑戰各個領域。大學時期主修觀光中文系的她，來台灣後中文程度也繼續突飛猛進，日前她透過YouTube直播與粉絲互動，期間模仿台灣人講電話的語氣和表情，模仿功力一流，讓許多人認證「超像」。