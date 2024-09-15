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擋泥板女神「消失演藝圈10年」復出　雙胞胎兒不知媽是巨星！

記者黃庠棻／台北報導

大愛新劇《在光裏的人》以中西醫「葉明憲」（王傳一 飾）與「林繁幸」（翁家明 飾）為主角，描述前進台灣「無醫鄉」之一嘉義大埔鄉行醫的真實故事，即將於10月3日播出。其中，劇中飾演翁家明妻子的陳明真也引起不少劇迷關注。

▲《在光裏的人》陳明真。（圖／大愛電視提供）

▲《在光裏的人》陳明真跟翁家明飾演夫妻。（圖／大愛電視提供）

消失演藝圈10多年來，陳明真為了養育雙胞胎兒凡事親力親為，直呼「帶小孩就是在磨練的」，這些歷練讓她演出母親角色時，能自然就帶入自己的經驗投入角色裡。

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陳明真被問到，現在回到演藝圈工作，如何平衡母親與演員生活，她坦言「光靠我一個人的力量辦不到，有時我拍戲一、兩天，長的時候十天到一個月，當然背後一定要有一個神隊友！因為我們都是親自帶小孩，我會跟我老公商量我有事就是他帶，他沒空就是我帶。」

▲《在光裏的人》陳明真。（圖／大愛電視提供）

▲陳明真復出演藝圈。（圖／大愛電視提供）

不僅如此，陳明真也透露家中兩寶上小學後，爸爸帶的時間變多，因為老公音樂人季忠平說「爸爸帶的男生會磨練得更堅強，媽媽可能會太慈愛，教育這方面我們是滿一致的，很容易溝通。」

曾是「擋泥板女神」，陳明真表示不曾向兒子透露自己的明星身份，就算現在復工，她仍從不說「我要去拍戲或演出，我都說我是去工作。」但孩子慢慢長大，逐漸也會從同學之間聽聞，透露「他們回來會跟我說，媽媽，他們說你是明星。我就回，明星也要照顧你啊！」有時兒子希望她不要去工作，問陳明真可不可以請假，她就會跟兒子講道理「不行，媽媽工作有這麼多人一起，沒辦法請假！」

▲▼校門口導護媽媽墨鏡口罩加螢光背心，原來是玉女歌手陳明真。（圖／翻攝自臉書）

▲陳明真過去是擋泥板女神。（圖／翻攝自臉書）

陳明真久違復出螢光幕前，在《在光裏的人》中，因為丈夫林繁幸想要上山為偏鄉服務，婦產科醫生的他需要各科樣樣精通，經常24小時待命，身為醫師娘即使台美分隔兩地，也無條件支持丈夫追夢，角色偉大情操讓她很有感，跟她復出接戲的原因不謀而合。

對此，陳明真表示「我現在拍戲的心願就是，很願意演甚至是客串一些正面的角色，不管觀眾看了是開心還是悲傷，都是在療癒自己，讓我們社會更良善，我覺得這是現在很需要的，因此很榮幸能參與《在光裏的人》。」

▲《在光裏的人》陳明真。（圖／大愛電視提供）

▲陳明真復出演藝圈。（圖／大愛電視提供）

此外，陳明真跟劇中老公翁家明也因拍戲培養出好感情，透露彼此喜好類似，有時上戲會穿自己的私服，竟經常撞衫意外搭成「情侶裝」，坦言「有好幾場戲我們會先構思好要穿什麼，拿給服裝師搭，家明哥就說他也有一件類似顏色，真的好巧！不過有時穿的衣服太像，他還會特地去換掉。」

《在光裏的人》描述「無醫鄉」之一的嘉義大埔鄉，長年醫療匱乏，鄉民必須要開車2小時才能下山就醫，因緣際會來了兩位駐站醫師－中醫「葉明憲」醫師（王傳一飾演）與西醫「林繁幸」醫師（翁家明飾演），講述他們堅持不懈在偏鄉行醫20年的真實故事，由王傳一、翁家明、柯淑勤、霍正奇、陳明真、臧芮萱、張晏塵、王道、陳明珠、錦雯、杜蕾等人主演。

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