獨／阿沁神曲累積播放60億次！「這2首歌」年版稅逼近千萬

記者許逸群／台北報導

「F.I.R.飛兒樂團」前成員阿沁（黃漢青）入行20年來寫過許多膾炙人口的歌曲，年初時受訪曾透露寫歌20年來，詞曲版稅年平均破千萬。驚人的是，他創作的歌曲不僅仍在演出場合聽到，在各個平台也都創下不俗成績。抖音平台日前公開爆款歌曲，其中，阿沁的作品《心之火》奪下上半年冠軍，累積曝光量更是高達60億次。

▲阿沁多年來創作過無數膾炙人口的歌曲。（圖／取自阿沁官方照片）

阿沁在入行20年來創作超過600首歌曲，包含《月牙灣》、《遺失的美好》與《我很好騙》等不僅是KTV熱門點播，更是隨處都聽得到。如今他所作曲的《心之火》在抖音平台奪下上半年冠軍，光是平台的曝光量就非常驚人；不僅如此，蔡依林2009年發行的《妥協》（阿沁作曲），近年同樣在各地大量曝光，創作人的版權勢必相當驚人。

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▲阿沁近期正在大陸舉辦巡迴演出。（圖／取自阿沁官方照片）

《ETtoday星光雲》電訪阿沁時，他正在大陸舉行出道20周年巡迴演唱會。聊到版稅收入時，他謙虛地僅透露大致數據。不過，經記者初算，《心之火》與《妥協》今年13個正式授權的電視台綜藝與正式翻唱版本，光首次錄製授權費初估接近800萬台幣。阿沁沒有否認，僅說非獨自全拿，作詞老師也會分走部分收益。他並藉此鼓勵所有音樂創作人一起努力，只要長期堅持做出好作品，就有機會獲得應有的回報。

▲▼阿沁在福州舉辦演唱會。（圖／取自阿沁官方照片）

訪問過程中，阿沁打趣地說：「你報導之後可能很多人都想開始寫歌了！」但他也透露，實際上他創作20年共發售700多首詞曲，自己也不知道哪一首歌會突然紅，創作還是一條需要長期積累的經驗堅持的行業，千萬不要有一夜成名暴富的心態，才能沉下心持續寫出好歌。另外，阿沁為「樂天女孩」創作的雙單《曲曲》也即將在9月底於全球發行。

▲阿沁。（圖／取自阿沁官方照片）