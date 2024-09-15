王星越被P圖！　「吳謹言結婚照變3人」CP粉戰翻：不要太過分

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星吳謹言於9月13日宣布結婚，隨後更被瘋傳懷孕。而她今年憑《墨雨雲間》翻紅，戲裡與王星越配對，圈了一票熱情CP粉，如今領證升格人妻，有粉絲將她的結婚證照P圖，加入王星越變3人。

▲王星越、吳謹言合作《墨雨雲間》圈了一票CP粉，女方結婚震撼各界。（圖／翻攝自微博）

王星越昨日（14）曬出新照，留言串突破4萬則。有網友貼吳謹言結婚照「吳謹言始亂終棄你怎麼看」。還有網友將他的照片P進吳謹言的結婚證照，卡在中間變成3人，留言問「喜歡嗎寶寶」。另外有人再P上嬰兒稱「一家四口」。

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▲吳謹言曬結婚證的照片，王星越被P圖。（圖／翻攝自微博）

部分網友P圖舉動也引發另一派網友不滿，有人留言勸阻「不要這樣好嗎？人家結婚了不祝福可以但是不要太過分了，牽扯王星越幹嘛」、「成也CP粉敗也CP粉」、「真沒必要這樣」。

▲網友留言勸阻。（圖／翻攝自微博）

王星越與吳謹言、洪堯夫婦都隸屬于正公司「歡娛影視」旗下藝人。于正為保護自家藝人，連日來戰翻各個發出質疑的網友，曾回應王星越是官宣結婚前一天得知吳謹言要結婚。而《墨雨雲間》成為今年黑馬陸劇，于正日前透露劇組24日要辦慶功宴，男女主角屆時是否出席或合體，再度引發外界好奇。

▲于正回應王星越在吳謹言結婚前一天得知消息。（圖／翻攝自微博）

▲于正回應《墨雨雲間》將於24日辦慶功宴。（圖／翻攝自微博）