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張書豪宣布當爸首發聲！　甜蜜喊話：我會牽著你慢慢長大

記者王靖淳／綜合報導

藝人張書豪和歐陽妮妮今年6月底宣布結婚，今（14）日更驚喜公開超音波照，證實懷孕的好消息，喜訊曝光後，湧入不少人在社群留言祝福。為此，張書豪稍早透過IG限動發聲，並曬出與歐陽妮妮牽著嬰兒連身衣的照片，喊話即將到來的新生命：「孩子，我也會像圖片一樣，牽著你慢慢長大，你只要健康，什麼都好。」

▲歐陽妮妮宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang） 

▲歐陽妮妮宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

照片中，張書豪和歐陽妮妮一起拿著一件白色的嬰兒連身衣，兩人彎腰向前，表情看起來既期待又溫馨，透露出對未來新生命的愛和喜悅。為此，張書豪透露，這是他指定要拍的動作，因為回憶起從童年到現在的成長經歷，並展望未來與家庭的連結。他描述自己如何被家人牽引成長，從小學時被哥哥帶著過馬路的記憶，到現在依然和父母牽手的習慣，這些經歷在他心中留下深刻印象。

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▲歐陽妮妮宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

▲張書豪宣布當爸。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）

張書豪進一步描述他在當兵期間，在廁所門上看到的一段話，這段話已經記憶了十年：「總有一天，我們的父母會走得越來越慢，一步一步。說話越來越不清楚，一個字一個字，我們可能會不耐煩，也可能會有情緒。但別忘了最初來到這個世界的時候，他們是那樣耐心地牽著我們的手，慢慢地一步一步，是那樣期待地聆聽，模糊地一個字一個字。」 張書豪用這段話來表達對父母的感恩和對未來的思考。

▲歐陽妮妮宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

▲歐陽妮妮公開超音波照。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

此外，張書豪也表達對自己孩子的期望和承諾，「孩子，爸爸正在經歷牽著爺爺奶奶變老，牽著媽媽慢慢孕育，接下來我也會像圖片一樣，牽著你慢慢長大！你只要健康，什麼都好。」這段話可見到他對家庭的深厚情感，也顯示他在成為準爸爸後，對下一代的希望和責任感。

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歐陽妮妮, 張書豪, 結婚, 懷孕, 露肚

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