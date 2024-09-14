快訊／歐陽妮妮宣布懷孕了！PO大肚照：天使寶寶非你莫屬　結婚才3個月

記者田暐瑋／綜合報導

歐陽妮妮6月底宣布結婚消息，喜獲外界祝福，期間一度傳出懷孕消息，但雙方始終未出面證實。14日她發文宣布懷孕喜訊，PO出大肚照，張書豪則開心用手撫摸，「天使寶寶非你莫屬。」

▲歐陽妮妮。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）



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歐陽妮妮表示，其實從去年開始就在計劃要個龍年寶寶，加上妹妹歐陽娜娜、張書豪以及數年前去世的外婆都是屬龍，連爸爸名字都有「龍」字，增添了全家人與龍年的緣分．和老公討論後，決定嘗試懷孕，「很幸運，我們擁有了你，你是我人生中收過最棒的禮物！謝謝你來到我們家～也謝謝你選擇了我們。」

▲歐陽妮妮。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）



懷孕過程中歐陽妮妮未曾感到不適，反而食慾大增，身材也圓潤許多，讓她也感動說：「天使寶寶非你莫屬，每次產檢看著你一點一點長大，聽著你強而有力的心跳，真的是我人生中最幸福的時刻，全家人都在期待你平平安安的來到這世上！」

▲▼歐陽妮妮。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）



歐陽妮妮全文：

♡+♡=♡²

從去年開始就在一直考慮生個龍寶寶，

因為我家娜娜、老張還有前年離開我們的外婆都是屬龍，還有我爸叫歐陽龍？

覺得跟這個生肖特別有緣，

在龍尾巴的時候我跟老張討論要不就試看看

很幸運，我們擁有了你

你是我人生中收過最棒的禮物！

謝謝你來到我們家～也謝謝你選擇了我們。

謝謝你讓媽媽在孵化你的過程沒有讓媽媽不舒服

還讓媽媽胃口很好吃好多胖好多？

天使寶寶非你莫屬

每次產檢看著你一點一點長大，

聽著你強而有力的心跳，

真的是我人生中最幸福的時刻，

全家人都在期待你平平安安的來到這世上！