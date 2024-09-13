楊繡惠問「我唱歌好聽嗎？」 唐寶寶誠實回答讓她走心了

記者葉文正／台北報導

民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害，日前來到了新莊「愛不囉嗦」庇護工場，阿翔、籃籃、楊繡惠、凱希因應中秋節職人體驗要來做餅乾，眾人試吃餅乾時一口接一口，好吃到完全停不下來，但籃籃完全沒有做餅乾的經驗擔心會失敗，店長說今天有五位很特別又厲害的師傅會教大家，大家可以放心好好學。

▲籃籃（左起）、餅乾達人、阿翔、楊繡惠以及凱希。（圖／民視提供）

藝人們人到了工場拜見師傅，店長說明「愛不囉唆」是一間庇護工場，是專門給唐寶寶及身心障礙的小朋友學習一技之長和擁有工作機會的地方，看見師傅質樸的反應和認真的模樣，藝人直說今天一定要好好的來學習和幫忙，在製作明星商品蔓越莓雪球時，為了使唐寶寶方便作業，有輔具可幫忙，籃籃看見輔具說這不只對唐寶寶很有幫助，還對繡惠姊這個老人家很友善。

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▲楊繡惠（右起）、阿翔一起做餅。（圖／民視提供）

楊繡惠聽完滿臉無奈，一旁的唐寶寶居然安慰楊繡惠，說自己也是老人家還做了一個綜藝摔的動作來逗樂大家，讓現場眾人直呼他們真的是太善良和純真了！過程中有唐寶寶認出籃籃說都有看她的節目，籃籃隨口問他們認識「浩角翔起」嗎？沒想到其中一位唐寶寶說只認識浩子不認識阿翔，讓阿翔哭笑不得。

▲大夥合照紀念。（圖／民視提供）

另一位唐寶寶則說他認識楊繡惠，楊繡惠問唐寶寶：「那我唱歌好不好聽」，唐寶寶誠實直接的回答：「還好」，接連的對話笑翻全場。唐寶寶不只反應可愛做餅干的功夫也是一流，蔓越莓雪球出爐後，好吃到楊繡惠想要整盤買。

下一站藝人們帶著唐寶寶們去運動，唐寶寶跳起騎馬舞和十六蹲是有模有樣，阿翔誇說節奏感很好，籃籃也說可以去球場表演了！唐寶寶們因為心智接近國小但身體卻老化的很快所以要多做運動，阿翔為了緩和氣氛說：「沒關係，還好不像繡惠姊心智老化的快，身體也老化的快」，繡惠姐一聽馬上氣到巴阿翔的頭，這時可愛的唐寶寶師傅們反而請繡惠姐要深呼吸不能生氣，可愛舉動融化眾人。