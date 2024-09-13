ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊繡惠問「我唱歌好聽嗎？」 唐寶寶誠實回答讓她走心了

記者葉文正／台北報導

民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害，日前來到了新莊「愛不囉嗦」庇護工場，阿翔、籃籃、楊繡惠、凱希因應中秋節職人體驗要來做餅乾，眾人試吃餅乾時一口接一口，好吃到完全停不下來，但籃籃完全沒有做餅乾的經驗擔心會失敗，店長說今天有五位很特別又厲害的師傅會教大家，大家可以放心好好學。

▲籃籃（左起）、餅乾達人、阿翔、楊繡惠以及凱希。（圖／民視提供）

▲籃籃（左起）、餅乾達人、阿翔、楊繡惠以及凱希。（圖／民視提供）

藝人們人到了工場拜見師傅，店長說明「愛不囉唆」是一間庇護工場，是專門給唐寶寶及身心障礙的小朋友學習一技之長和擁有工作機會的地方，看見師傅質樸的反應和認真的模樣，藝人直說今天一定要好好的來學習和幫忙，在製作明星商品蔓越莓雪球時，為了使唐寶寶方便作業，有輔具可幫忙，籃籃看見輔具說這不只對唐寶寶很有幫助，還對繡惠姊這個老人家很友善。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲籃籃（左起）、餅乾達人、阿翔、楊繡惠以及凱希。（圖／民視提供）

▲楊繡惠（右起）、阿翔一起做餅。（圖／民視提供）

楊繡惠聽完滿臉無奈，一旁的唐寶寶居然安慰楊繡惠，說自己也是老人家還做了一個綜藝摔的動作來逗樂大家，讓現場眾人直呼他們真的是太善良和純真了！過程中有唐寶寶認出籃籃說都有看她的節目，籃籃隨口問他們認識「浩角翔起」嗎？沒想到其中一位唐寶寶說只認識浩子不認識阿翔，讓阿翔哭笑不得。

▲籃籃（左起）、餅乾達人、阿翔、楊繡惠以及凱希。（圖／民視提供）

▲大夥合照紀念。（圖／民視提供）

另一位唐寶寶則說他認識楊繡惠，楊繡惠問唐寶寶：「那我唱歌好不好聽」，唐寶寶誠實直接的回答：「還好」，接連的對話笑翻全場。唐寶寶不只反應可愛做餅干的功夫也是一流，蔓越莓雪球出爐後，好吃到楊繡惠想要整盤買。

下一站藝人們帶著唐寶寶們去運動，唐寶寶跳起騎馬舞和十六蹲是有模有樣，阿翔誇說節奏感很好，籃籃也說可以去球場表演了！唐寶寶們因為心智接近國小但身體卻老化的很快所以要多做運動，阿翔為了緩和氣氛說：「沒關係，還好不像繡惠姊心智老化的快，身體也老化的快」，繡惠姐一聽馬上氣到巴阿翔的頭，這時可愛的唐寶寶師傅們反而請繡惠姐要深呼吸不能生氣，可愛舉動融化眾人。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

輪胎失壓硬要開！　燒成風火輪慘變廢鐵

推薦閱讀

快訊／《延禧攻略》定情！　吳謹言喜嫁洪堯「今天領證」

快訊／《延禧攻略》定情！　吳謹言喜嫁洪堯「今天領證」

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光　她憶3個月前最後一面

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光　她憶3個月前最後一面

吳謹言閃婚後首露臉！　被老公洪堯摟腰…高舉結婚證拍照被直擊

吳謹言閃婚後首露臉！　被老公洪堯摟腰…高舉結婚證拍照被直擊

吳謹言「腹部隆起」影片流出！　上升期官宣結婚引瘋猜：藏不住了

吳謹言「腹部隆起」影片流出！　上升期官宣結婚引瘋猜：藏不住了

正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友！「曾是一日情侶」本尊發聲否認：抱歉

正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友！「曾是一日情侶」本尊發聲否認：抱歉

閔熙珍不復任就解約？業界爆NewJeans「違約金125億」　僅1可能付得起

閔熙珍不復任就解約？業界爆NewJeans「違約金125億」　僅1可能付得起

火星人改文刪旗！網挖李珠珢「IG中華民國國旗在首頁」暈了：阿珠就是帶種

火星人改文刪旗！網挖李珠珢「IG中華民國國旗在首頁」暈了：阿珠就是帶種

周杰倫大巨蛋開唱「黃牛喊價一張62000」　公司不忍發聲了！

周杰倫大巨蛋開唱「黃牛喊價一張62000」　公司不忍發聲了！

吳姍儒生二寶只花3分鐘！出發前先做妝髮「沒人看出我用力自然產」

吳姍儒生二寶只花3分鐘！出發前先做妝髮「沒人看出我用力自然產」

吳謹言剛因《墨雨》翻紅官宣閃婚！　陸網心碎：我的CP駕崩了

吳謹言剛因《墨雨》翻紅官宣閃婚！　陸網心碎：我的CP駕崩了

吳謹言小2歲尪是誰？洪堯「曾手滑放閃親密照」　擁3領域經歷

吳謹言小2歲尪是誰？洪堯「曾手滑放閃親密照」　擁3領域經歷

六月17年前比基尼辣照出土！自豪「完全純天然」：我也年輕過

六月17年前比基尼辣照出土！自豪「完全純天然」：我也年輕過

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／《延禧攻略》定情！　吳謹言喜嫁洪堯「今天領證」

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光　她憶3個月前最後一面

吳謹言閃婚後首露臉！　被老公洪堯摟腰…高舉結婚證拍照被直擊

吳謹言「腹部隆起」影片流出！　上升期官宣結婚引瘋猜：藏不住了

正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友！「曾是一日情侶」本尊發聲否認：抱歉

閔熙珍不復任就解約？業界爆NewJeans「違約金125億」　僅1可能付得起

火星人改文刪旗！網挖李珠珢「IG中華民國國旗在首頁」暈了：阿珠就是帶種

周杰倫大巨蛋開唱「黃牛喊價一張62000」　公司不忍發聲了！

吳姍儒生二寶只花3分鐘！出發前先做妝髮「沒人看出我用力自然產」

吳謹言剛因《墨雨》翻紅官宣閃婚！　陸網心碎：我的CP駕崩了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

阿翔, 楊繡惠, 籃籃

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 鍾欣凌擔任三立「台灣真英雄」宣傳大使 拍短片秒落淚
  2. 楊繡惠問「我唱歌好聽嗎？」 唐寶寶誠實回答讓她走心了
  3. 「名媛版大S」PO爸喊話前夫片挨轟！　火速刪文再發聲：絕無虛構
  4. S.H.E成軍23年「被拱合體唱大巨蛋」　Selina親回應進度
  5. 鍾明軒成都拍片認了「一堆人要我去」！　談收錢大外宣事件狠酸：可悲
  6. 丁禹兮拍戲「遭箭射穿手」：我活下來了　自爆受傷第一反應笑翻網
  7. 網問「有人跟阿本啪啪過嗎」！　釣出本尊爆笑回應：我沒有很柔嫩
  8. 晟敏老婆順產兒子！　結婚10年終於當爸：無法比擬的感動
  9. 訪問／竹內涼真、二宮和也被「台灣記者手速」嚇到驚呼　當場模仿技術
  10. 王心凌小巨蛋開唱倒數一個月　「曲目外洩」驚見塵封超久金曲！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366