記者蔡宜芳／綜合報導

「名媛版大S」黃廉盈（夏黃廉盈）和夜店大亨夏天倫雖早在2021年便離婚，然而最近卻隔空開砲，掀起外界關注。黃廉盈13日在社群發出父親念信喊話前夫的影片，結果引來網友一陣砲轟，她在刪除影片後，又發佈了一則聲明，坦言考慮不周。

▲夏天倫和黃廉盈公開撕破臉。（圖／翻攝自Instagram／hsia_alan、lienhsia）

黃廉盈稍早曾發出父親念信的影片，影片中，黃爸爸直指夏天倫扭曲事實，將女兒沒做過的事硬扣到愛女頭上，更批「你像在拍一部獵殺連續劇」，認為夏天倫保存各種錄音都是蓄謀已久。

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不過，黃廉盈將影片PO出沒多久後，立刻引來大票網友砲轟，認為她不該將自己的事情牽扯家人，甚至推爸爸出來說話。黃廉盈隨後便刪除了影片，並坦承：「稍早發布的影片稍欠思慮，起初是爸爸希望能為我發聲，並證明相關手寫信件非如前夫所引用，也謝謝網友們給予的建議，確實爸爸不是公眾人物，故已撤下影片。」

▲黃廉盈最新聲明稿。（圖／翻攝自Instagram／lienhsia）

黃廉盈強調，對於所有不實的指控，她已經交由司法程序處理，「我確實沒有公關團隊，也不會打輿論戰，這讓我爸爸為我承擔確實不妥，但所言絕無虛構成分。」她也表示，自己將在法庭上公開所有事實，讓真相大白於天下，「請不要聽信一方偏頗，我相信司法也會尊重司法。」

【黃盈廉全文】

稍早發布的影片稍欠思慮，起初是爸爸希望能為我發聲，並證明相關手寫信件非如前夫所引用，也謝謝網友們給予的建議，確實爸爸不是公眾人物，故已撤下影片。

針對所有不實指控，目前已進入司法程序，我確實沒有公關團隊，也不會打輿論戰，這讓我爸爸為我承擔確實不妥，但所言絕無虛構成分。

我們將在法庭上開誠布公，讓所有真相大白，請不要聽信一方偏頗，我相信司法也會尊重司法。

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