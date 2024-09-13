記者蔡宜芳／綜合報導

「國光女神」蘇心甯（LaLa）育有一個16歲的女兒「萌妹」，愛女遺傳她的表演細胞，熱衷於跳舞。蘇心甯13日在社群分享女兒表演的影片，感謝自己將愛女照顧得很好，也分享自己童年因為過得不開心，長大才更堅定要為自己的決定負責。

▲蘇心甯的女兒今年已滿16歲。（圖／翻攝自Facebook／La la 蘇心甯）

蘇心甯提到，有些人在父母的愛中成長，因此知道愛的模樣。然而，她的成長環境並非如此，她的父親是賭博成癮的人，而母親則是傳統的婦女，「長期忍受家暴也一直灌輸我女人要認命的想法……」在這樣的家庭環境下成長，沒有人教她如何扮演好父母的角色。

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蘇心甯表示，儘管她的成長環境並不理想，但她並不甘心也不認命。她努力撫平原生家庭給來的傷痛，「雖然這過程有許多無能為力，畢竟當時的我年紀還這麼小，對於那些小小的自己，我已經做得很好了。」她說，自己在26歲懷孕時，只堅持要為自己的決定負責，相信讓自己更好，就能讓一家人都好。

▲蘇心甯分享女兒的街頭表演影片。（圖／翻攝自Facebook／La la 蘇心甯）

蘇心甯也表示，她想對女兒說，只要是不毀三觀的想法，都可以盡情做自己想做的事情「好好享受舞台、享受青春的權利、享受被愛著、享受媽媽永遠是你的啦啦隊後援。」她還透露，獅子座的女兒根本不需要自己操心，「這幾年她自己學舞、穿搭、妝髮也是自己來～我只有負責買單啦 ，但都很便宜，因為女兒很貼心懂得貨比三家真棒。」

【蘇心甯全文】

16年了～謝謝自己把女兒照顧的（得）這麼好

有的人因為在爸媽相愛之中的環境長大，因為家庭有愛，所以知道什麼是愛的模樣。

我的爸爸是賭徒，我的媽媽是非常傳統的婦女、長期忍受家暴也一直灌輸我女人要認命的想法⋯在一個不負責任的爸爸、沒傳輸好觀念的媽媽，這樣的家庭長大，沒有人教會我要怎麼做好父母親的角色。

還好我不甘心也不認命，努力撫平原生家庭給的傷痛，雖然這過程有許多無能為力，畢竟當時的我年紀還這麼小，對於那些小小的自己，我已經做得很好了。26歲我懷孕當下，我只執著於要為自己決定負責，讓自己更好就能全家好。

想對女兒說的，也是沒有人對我說過的：

只要是不毀三觀的想法，你就盡情做妳想做的事情！好好享受舞台、享受青春的權利、享受被愛著、享受媽媽永遠是你的啦啦隊後援。

另外～獅子座女兒真的不用擔心太多！這幾年她自己學舞、穿搭、妝髮也是自己來～我只有負責買單啦 ，但都很便宜，因為女兒很貼心懂得貨比三家真棒