ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「國光女神」蘇心甯曬16歲女兒熱舞片　吐家庭傷痛：我做得很好了

記者蔡宜芳／綜合報導

「國光女神」蘇心甯（LaLa）育有一個16歲的女兒「萌妹」，愛女遺傳她的表演細胞，熱衷於跳舞。蘇心甯13日在社群分享女兒表演的影片，感謝自己將愛女照顧得很好，也分享自己童年因為過得不開心，長大才更堅定要為自己的決定負責。

外送用▲▼「國光女神」蘇心甯曬16歲女兒熱舞片。（圖／翻攝自Facebook／La la 蘇心甯）

▲蘇心甯的女兒今年已滿16歲。（圖／翻攝自Facebook／La la 蘇心甯）

蘇心甯提到，有些人在父母的愛中成長，因此知道愛的模樣。然而，她的成長環境並非如此，她的父親是賭博成癮的人，而母親則是傳統的婦女，「長期忍受家暴也一直灌輸我女人要認命的想法……」在這樣的家庭環境下成長，沒有人教她如何扮演好父母的角色。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇心甯表示，儘管她的成長環境並不理想，但她並不甘心也不認命。她努力撫平原生家庭給來的傷痛，「雖然這過程有許多無能為力，畢竟當時的我年紀還這麼小，對於那些小小的自己，我已經做得很好了。」她說，自己在26歲懷孕時，只堅持要為自己的決定負責，相信讓自己更好，就能讓一家人都好。

▲▼「國光女神」蘇心甯曬16歲女兒熱舞片。（圖／翻攝自Facebook／La la 蘇心甯）

▲蘇心甯分享女兒的街頭表演影片。（圖／翻攝自Facebook／La la 蘇心甯）

蘇心甯也表示，她想對女兒說，只要是不毀三觀的想法，都可以盡情做自己想做的事情「好好享受舞台、享受青春的權利、享受被愛著、享受媽媽永遠是你的啦啦隊後援。」她還透露，獅子座的女兒根本不需要自己操心，「這幾年她自己學舞、穿搭、妝髮也是自己來～我只有負責買單啦 ，但都很便宜，因為女兒很貼心懂得貨比三家真棒。」

【蘇心甯全文】

16年了～謝謝自己把女兒照顧的（得）這麼好

有的人因為在爸媽相愛之中的環境長大，因為家庭有愛，所以知道什麼是愛的模樣。

我的爸爸是賭徒，我的媽媽是非常傳統的婦女、長期忍受家暴也一直灌輸我女人要認命的想法⋯在一個不負責任的爸爸、沒傳輸好觀念的媽媽，這樣的家庭長大，沒有人教會我要怎麼做好父母親的角色。

還好我不甘心也不認命，努力撫平原生家庭給的傷痛，雖然這過程有許多無能為力，畢竟當時的我年紀還這麼小，對於那些小小的自己，我已經做得很好了。26歲我懷孕當下，我只執著於要為自己決定負責，讓自己更好就能全家好。

想對女兒說的，也是沒有人對我說過的：
只要是不毀三觀的想法，你就盡情做妳想做的事情！好好享受舞台、享受青春的權利、享受被愛著、享受媽媽永遠是你的啦啦隊後援。

另外～獅子座女兒真的不用擔心太多！這幾年她自己學舞、穿搭、妝髮也是自己來～我只有負責買單啦 ，但都很便宜，因為女兒很貼心懂得貨比三家真棒

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

推薦閱讀

快訊／《延禧攻略》定情！　吳謹言喜嫁洪堯「今天領證」

快訊／《延禧攻略》定情！　吳謹言喜嫁洪堯「今天領證」

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光　她憶3個月前最後一面

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光　她憶3個月前最後一面

吳謹言閃婚後首露臉！　被老公洪堯摟腰…高舉結婚證拍照被直擊

吳謹言閃婚後首露臉！　被老公洪堯摟腰…高舉結婚證拍照被直擊

吳謹言「腹部隆起」影片流出！　上升期官宣結婚引瘋猜：藏不住了

吳謹言「腹部隆起」影片流出！　上升期官宣結婚引瘋猜：藏不住了

正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友！「曾是一日情侶」本尊發聲否認：抱歉

正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友！「曾是一日情侶」本尊發聲否認：抱歉

火星人改文刪旗！網挖李珠珢「IG中華民國國旗在首頁」暈了：阿珠就是帶種

火星人改文刪旗！網挖李珠珢「IG中華民國國旗在首頁」暈了：阿珠就是帶種

閔熙珍不復任就解約？業界爆NewJeans「違約金125億」　僅1可能付得起

閔熙珍不復任就解約？業界爆NewJeans「違約金125億」　僅1可能付得起

吳姍儒生二寶只花3分鐘！出發前先做妝髮「沒人看出我用力自然產」

吳姍儒生二寶只花3分鐘！出發前先做妝髮「沒人看出我用力自然產」

吳謹言剛因《墨雨》翻紅官宣閃婚！　陸網心碎：我的CP駕崩了

吳謹言剛因《墨雨》翻紅官宣閃婚！　陸網心碎：我的CP駕崩了

吳謹言小2歲尪是誰？洪堯「曾手滑放閃親密照」　擁3領域經歷

吳謹言小2歲尪是誰？洪堯「曾手滑放閃親密照」　擁3領域經歷

六月17年前比基尼辣照出土！自豪「完全純天然」：我也年輕過

六月17年前比基尼辣照出土！自豪「完全純天然」：我也年輕過

周杰倫大巨蛋開唱「黃牛喊價一張62000」　公司不忍發聲了！

周杰倫大巨蛋開唱「黃牛喊價一張62000」　公司不忍發聲了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／《延禧攻略》定情！　吳謹言喜嫁洪堯「今天領證」

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光　她憶3個月前最後一面

吳謹言閃婚後首露臉！　被老公洪堯摟腰…高舉結婚證拍照被直擊

吳謹言「腹部隆起」影片流出！　上升期官宣結婚引瘋猜：藏不住了

正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友！「曾是一日情侶」本尊發聲否認：抱歉

火星人改文刪旗！網挖李珠珢「IG中華民國國旗在首頁」暈了：阿珠就是帶種

閔熙珍不復任就解約？業界爆NewJeans「違約金125億」　僅1可能付得起

吳姍儒生二寶只花3分鐘！出發前先做妝髮「沒人看出我用力自然產」

吳謹言剛因《墨雨》翻紅官宣閃婚！　陸網心碎：我的CP駕崩了

吳謹言小2歲尪是誰？洪堯「曾手滑放閃親密照」　擁3領域經歷

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Lala, 蘇心甯

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 晟敏老婆順產兒子！　結婚10年終於當爸：無法比擬的感動
  2. 訪問／竹內涼真、二宮和也被「台灣記者手速」嚇到驚呼　當場模仿技術
  3. 王心凌小巨蛋開唱倒數一個月　「曲目外洩」驚見塵封超久金曲！
  4. 被叫最美空姐遭吐槽「妳真的不是」！　林佩瑤高EQ大方回應
  5. 「國光女神」曬16歲女兒熱舞片　吐家庭傷痛：我做得很好了
  6. 白安跨界當作家、主持人　又受邀金鼎獎開唱！
  7. 周湯豪小巨蛋4分鐘被搶光！　被問嘉賓超直率回應：not for you
  8. 鳳梨再入珠18顆「總算完成里程碑」！　公開兩個月成果照：腫歪歪
  9. 祈錦鈅出寫真書 邊走邊拍解放火辣身材
  10. 最強岳母萁媽跟法令紋分手　業績暴增出現追求者　黃鐙輝說話了

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366