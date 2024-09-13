大久保麻梨子哭了！　「父母秘密登台獻花」驚喜來自寵妻台灣尪

記者蕭采薇／台北報導

舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》改編自台日混血作家「一青妙」的小說。甫入圍本屆金鐘迷你劇集女配角的方文琳，在舞台劇中分飾兩角，分別為大久保麻梨子的台灣婆婆與日本閨蜜。曾和方文琳同為「飛鷹三姝」的歌手裘海正，特別瞞著好姊妹，偕老公從嘉義北上買票進場看戲。

▲伊正（右）舞台劇初體驗，與方文琳（左）對戲默契十足。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

裘海正特別瞞著好姊妹，自己買票進場看戲，方文琳驚喜說，「真的不曉得她要來！」在聽到裘海正對她說：「這樣的好戲當然要行動支持啊！」讓方文琳直呼感動！裘海正也在觀賞舞台劇後透露，一開始只是來支持好姊妹，「意外發現每個在台上的演員呈現出的內斂與自然的演技，讓人相當感動，沒有想到我在2小時裡面如此目不轉睛。」

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▲裘海正驚喜現身《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》台北場，買票力挺好姊妹方文琳。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

首演第二天正好是女主角大久保麻梨子40歲生日，監製李崗上台謝幕打趣介紹，「今天是台灣媳婦麻梨子23歲生日，父母花3天從富士山爬下來，又划了一個禮拜獨木舟才到台灣。」接著大久保麻梨子的父母帶著花束登場，讓她當場熱淚盈眶、頻頻拭淚。

▲大久保麻梨子（右）過40歲生日，父母（左、中）秘密登台獻花。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

事實上生日驚喜是她老公Jerry提議，還串通好所有演員，寵妻行徑羨煞旁人。《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》三度加演，她也從30多歲演到40歲，她哽咽感動說，「一個日本人在台灣，能夠演到好作品是很難得的事情，參與這部作品真的很幸運，希望40歲能夠繼續演戲，我會繼續加油的。」

▲《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》台北演出密謀慶生，大久保麻梨子（左）露出驚喜表情。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

伊正首次完成四場舞台劇，飾演大久保麻梨子的台灣公公。他回憶，謝幕時雖然看不清楚觀眾表情，「但我的眼光由左至右、由上而下全場掃描，因為我想把我的感動回應給每一個看著我的眼光。」他坦言當時他不自覺眼淚含眶、笑中其實帶著淚水，「我認為雖不完美，但你們給我滿分的回饋。哇...好奇妙的感覺，我欲罷不能！」

▲方文琳（左）分飾兩角，演出大久保麻梨子（右）日本閨蜜。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》講述基隆礦業大家族長男顏惠民（蔭山征彥飾）經歷動盪時代，娶回銀座平凡店員一青和枝（大久保麻梨子飾），女方婚後才發現原來自己嫁入台灣五大家族之一的顏家。一場看似羅曼蒂克的異國戀情，各自懷著想被國家認同、想被家族認同的複雜心理。《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》將於10月5、6日在臺中中山堂，12月7、8日移師高雄衛武營歌劇院演出。