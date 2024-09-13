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直擊／男團選秀節目「成員最小才14歲」！　還有《創造營》選手

記者蔡琛儀／首爾報導

天空娛樂砸重金打造的男團選秀節目《SCOOL》即將在9月28日正式播出，42位學員從七月開始在南韓進行長達近五個月的集訓，42人分住八人房展開生活，其中年紀最長的是27歲學員賴耀翔，年紀最小的是14歲的帝翁和韓籍選手權利于。

▲▼《SCOOL》首爾學校探班。（圖／天空娛樂提供）

▲賴耀翔（前排左一）為團內最年長的學員。（圖／天空娛樂提供）

賴耀翔以前有參加過《創造營2021》但最後失敗，「後面還是有遇到出道的機會，都擦身而過，最後就來這邊，當作是我最後一次選秀了。」坦言若再失敗，就不會再做選秀，會改往別的領域發展。而這次遇到的學員，甚至有人年齡小他一輪，他笑說：「現在這些弟弟們好幾個身高180，身材又好，體力肯定也比我好，但年齡是個優勢，我有無可替代的東西，就是對舞台的掌控。」更自豪：「我可以做平板撐15分鐘，應該沒人可以比得過。」還說有學員對他說，希望27歲時能長得像他一樣。

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擁有美國、荷蘭、台灣混血，年僅14歲的忙內帝翁說，平常沒有手機時，大部分時間都花在練習上，回宿舍就跟哥哥們聚會聊天吃東西，表示大家人都很好，沒有人欺負他，但也坦言有時還是會想家。而他的表現曾被導師崔容俊大力稱讚，帝翁害羞說：「可能我都是專攻跳舞，老師可能有看到我以前練習的成果，他知道我以前真的練過，我會盡量把表情做到位，老師應該有感受到。」

▲▼《SCOOL》首爾學校探班。（圖／天空娛樂提供）

▲14歲的帝翁（左1）是團內忙內之一，右一為15歲的誠太。（圖／天空娛樂提供）

另一名學員擎恩上週錄影時左腳不慎翻船，他原本以為沒事，沒想到這週發現每當要練習時腳就會腫起來，指甲也發紫，日前去看醫生被診斷出韌帶撕裂，需要上石膏，但他想到之後還要錄影，打石膏怕無法練舞會影響到團體，因此目前只先吃止痛藥、消炎藥並穿上護踝，「醫生是有跟我說要考慮清楚，如果這次不打石膏，撐過錄影那天會留下後遺症，可能更容易韌帶受傷。」

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