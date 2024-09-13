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直擊／張鈞甯愛徒赴韓受訓當練習生　竟被她弄哭：他們還偷錄影

記者蔡琛儀／首爾報導

天空娛樂砸重金打造的男團選秀節目《SCOOL》即將在9月28日正式播出，42位學員從七月開始在南韓進行長達近五個月的集訓，其中學員李振浩是張鈞甯旗下藝人，還曾拍過BL劇，李振浩談到，國中時就有這個夢想，但因對自己唱歌跳舞沒自信就默默放棄了，這次在公司鼓勵下決定再給自己最後一次機會拼搏。

▲▼《SCOOL》首爾學校探班。（圖／天空娛樂提供）

▲▼李振浩（上圖中）是張鈞甯旗下藝人。（圖／天空娛樂提供、資料照／記者林敬旻攝）

▲張鈞甯出席世界展望會公益代言活動。（圖／記者林敬旻攝）

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他要出發首爾受訓前，公司還幫他辦了歡送會，沒想到張鈞甯竟準備驚喜，悄悄找了公司裡的大家、李振浩的家人等幫他錄製鼓勵影片，張鈞甯也在影片中說：「振浩一個人要加油，姐姐過去也有這樣的經驗到很遠的地方工作，又要兼顧學業跟工作，一定要好好努力，大家會盡全力幫助你。」讓李振浩忍不住落淚，「他們還偷錄影，我那時哭得好醜，但真的是很開心，我們的凝聚力很像一個大家庭。」

某一次節目拍攝前，李振浩非常緊張，擔心自己表現不好，鼓起勇氣趁可以用手機的時候，傳訊息給老闆張鈞甯求助，「以為她會隔一段時間才回，結果不到五分鐘就收到她的回覆，還不只一則，我知道她很忙，影片中可以看到姐姐在飯店準備要休息，已經有點累，但她還是願意拍影片告訴我，我很感動。」笑說張鈞甯在公司的外號就是「張心理師」，因為大家如果有什麼煩惱，張鈞甯都會花時間開導大家。

▲▼《SCOOL》首爾學校探班。（圖／天空娛樂提供）

▲《SCOOL》42位學員從七月開始在南韓進行長達近五個月的集訓。（圖／天空娛樂提供）

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