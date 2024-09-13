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每月只要140元！Disney+推出「5折訂閱方案」　超猛片單公開

記者吳睿慈／台北報導

繼年度盛事D23迪士尼全球粉絲大會宣布一系列振奮人心的全新作品後， Disney+於12日更加碼宣布最新片單，包含2024年現象級皮克斯電影《腦筋急轉彎2》、以及由王鶴棣領銜主演的古裝陸劇《大奉打更人》皆即將在平台上線，此外，官方還推出「5折方案」，帶給觀眾滿滿的驚喜。

▲▼ 每月只要140元！Disney+推出「5折訂閱方案」　超猛片單公開。（圖／Disney+提供）

▲Disney+即將上線新片單《腦筋急轉彎2》。（圖／Disney+提供）

Disney+持續推出精彩作品，朴信惠參演浪漫律政劇《來自地獄的法官》即將在9月21日登場，王鶴棣、田曦薇領銜主演的古裝新劇《大奉打更人》，還有影視男神金秀賢主演的《山寨人生》、百想視后金泰梨參演的《正年》，跟一推出便造成轟動的驚悚日劇《噬亡村》全新第二季，查理考克斯強勢回歸的漫威人氣英雄全新影集《夜魔俠：重生》，以及繼《腦筋急轉彎2》的全球票房大成功、皮克斯動畫工作室的全新力作《來自《腦筋急轉彎》的世界：夢境製片廠》也將再度邀請粉絲們一同進入主角萊莉的夢想世界。

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▲▼ 每月只要140元！Disney+推出「5折訂閱方案」　超猛片單公開。（圖／Disney+提供）

▲百想視后金泰梨參演的《正年》也將在Disney+播出。（圖／Disney+提供）

同時，還有正在熱播中的人氣韓劇包括《暴君》、《無路可走：輪盤賭》、《首爾破笑組》、《紅天鵝》等，以及強檔日本動漫包含《鬼滅之刃》、獨家熱播中的《天國大魔境》、《東京復仇者》、《超時空要塞》系列等包羅萬象的精彩內容帶給觀眾不間斷的驚喜。

▲Disney+推出最新優惠訂閱方案。（圖／Disney+提供）

▲Disney+推出最新優惠訂閱方案。（圖／Disney+提供）
  
Disney+於12日驚喜祭出高級年費方案「快閃限時優惠」，價格下殺近5折，只要1680元即刻暢享一整年的精彩內容，等於一個月只需要140元，消費者訂閱即現省台幣1600元，即日起至9月28日下午2時59分止，消費者可以用每天不到5元的優惠價格，輕鬆享受Disney+所有超熱門強檔以及即將登場的話題影視內容，以最優惠的價格讓你一整年追劇追不完！

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