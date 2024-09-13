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《艾蜜莉在巴黎》請出法國第一夫人　「行走穿搭」演自己

《艾蜜莉在巴黎》第4季請來最大咖，法國總統第一夫人碧姬馬克宏（中）客串演出，跟女主角莉莉柯林斯（左）同台亮相，算是正面肯定這齣戲對法國文化的影響。（Netflix提供）

圖文／鏡週刊

Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）第4季後半部正式上線，觀眾赫然發現，本季最大咖的客串，居然是法國總統第一夫人碧姬馬克宏（Brigitte Macron）本人，真的給足了面子。

現年71歲的碧姬馬克宏，跟丈夫相差了25歲，是典型的姊弟戀，過去她曾任高中戲劇課教師，就這樣認識了15歲的馬克宏。鑑於兩人地位懸殊，整整過了10年，才終於有機會交往。對於這次能請到第一夫人客串演出，可以說是無心差柳的意外。

女主角莉莉柯林斯（Lily Collins）回憶，最初在2022年12月，與節目製作人戴倫史塔（Darren Star）在法國總統官邸愛麗舍宮（Palais de l’Élysée），見到碧姬馬克宏本人時，頭一次想到可以邀請她客串演出的念頭，「她也是這節目的忠實觀眾，曾在第1季當中提過她。所以第4季能夠讓她客串露臉，即使戲份是一閃而過，但這也是莫大的殊榮、也是無比的快樂。」

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法國愛麗舍宮對媒體證實，碧姬馬克宏在戲裡穿著的服裝，都是自己的行頭，不是製作單位準備的，拍攝前製作單位也沒有特別要求她的服裝。這也是她近年第2次在戲劇客串演出，2018年曾在法國喜劇節目《Vestiaires》扮演自己，就像這次在《艾蜜莉在巴黎》一樣。

對於碧姬馬克宏的演技，莉莉柯林斯表示：「她很有天賦！」不過這也不稀奇，畢竟碧姬曾經是高中戲劇課老師。不過觀眾也發現，《艾蜜莉在巴黎》第4季的確跟過去有些不太一樣的地方，像是劇中法國角色聚在一起時，就全部改用法語對白，不像過去全程都以英文發音。此外這一季讓男主角加百列用法文抱怨，艾蜜莉為什麼到現在還都不會法文，讓他們之間充滿了溝通的障礙。這些過去都是節目被批評的痛點，認為劇情過於浪漫，對於法國的描寫充滿了一廂情願的想像、不夠寫實等等。現在請出法國第一夫人，似乎意味著節目願意做出改變。


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