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陳文茜石梯跌倒「左膝流出黑血」！　大片擦傷破皮嘆原因：挺嚇人

記者張筱涵／綜合報導

資深媒體人陳文茜於2019年被診斷為肺腺癌，並在去年因敗血症病發而面臨嚴峻的生命挑戰。近日傍晚散步時不小心跌倒，多處擦傷破皮的情況下，流出來的血因服藥的關係都是黑色的，讓她也忍不住驚呼「挺嚇人」。

▲▼陳文茜。（圖／翻攝自FACEBOOK／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

▲陳文茜。（圖／翻攝自FACEBOOK／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

陳文茜近日走在常走的石路上，櫻花葉已經落盡，南天竹又再次綻放出翠綠，然而在欣賞這一切時，她卻突然跌倒。照片中可見有多處擦傷和破皮，主要是膝蓋下方最為嚴重，且由於她的病情和長期服藥的影響，流出的血液呈現近黑色：「因為我的血液濃度太高，黑血看起來挺嚇人。」

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▲▼陳文茜。（圖／翻攝自FACEBOOK／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

▲陳文茜膝蓋處有多處擦傷破皮。（圖／翻攝自FACEBOOK／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

隨著天氣的變化，陳文茜的腦部平衡區也開始受到攻擊。在石梯上一個不小心就跌成了這個模樣，語氣有些無奈，不過她也表示，能夠彎曲腳步，能夠跛著走，這證明骨頭並未斷裂，還有希望的一天。

▲▼陳文茜。（圖／翻攝自FACEBOOK／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

▲陳文茜就在這個石梯上跌倒。（圖／翻攝自FACEBOOK／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

因為這次的小意外，陳文茜再度開始了躺在床上的生活。在這期間閱讀了許多書籍，整理了朋友的照片，並在思念已經離世的友人的同時，內心變得十分平靜。

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