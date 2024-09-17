小孟老師／9月17日星座運勢　中秋快樂！

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：處理升遷計畫

感情：打動對方芳心

財運：增加多樣資產

幸運色：绿色

貴人：處女

小人：雙魚

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：爭取特殊待遇

感情：聆聽內心聲音

財運：控制消費習慣

幸運色：藍色

貴人：獅子

小人：水瓶

天秤座

工作：安排合理休息

感情：表達曖昧之情

財運：追求財務自由

幸運色：白色

貴人：金牛

小人：巨蟹

【土象星座】

魔羯座

工作：細心工作規劃

感情：易獲異性幫助

財運：持續財務創新

幸運色：金色

貴人：射手

小人：天秤

金牛座



工作：與上級好溝通

感情：細節暖人心房

財運：識別市場需求

幸運色：綠色

貴人：牡羊

小人：處女

處女座

工作：破解低迷狀態

感情：建立深厚情感

財運：發掘新的投資

幸運色：黃色

貴人：巨蟹

小人：獅子

【水象星座】

巨蟹座

工作：獲得支援幫助

感情：適合約會之日

財運：運用市場分析

幸運色：紅色

貴人：雙魚

小人：牡羊

天蠍座

工作：保持工作效率

感情：異性緣超級好

財運：善用資產配置

幸運色：黑色

貴人：水瓶

小人：射手

雙魚座

工作：保持心情開朗

感情：添增自己魅力

財運：建立退休計劃

幸運色：粉紅色

貴人：天蠍

小人：魔羯

【火象星座】

牡羊座

工作：克服艱深困境

感情：互相理解對方

財運：積極尋找副業

幸運色：玫瑰色

貴人：水瓶

小人：金牛

獅子座

工作：重回積極狀態

感情：成為最好朋友

財運：國際貿易機會

幸運色：橘色

貴人：魔羯

小人：雙子

射手座

工作：放手嘗試新的

感情：告白大膽嘗試

財運：運用數據投資

幸運色：藍色

貴人：天秤

小人：天蠍

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。