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《王之國》安世河捲霸凌遭換角！製作方曝考量　公司已提告爆料者

記者張筱涵／綜合報導

因捲入「校園暴力」指控，南韓演員安世河的演藝事業陷入危機，並決定暫時停止參與音樂劇《紳士指南：愛情與謀殺篇》。

▲▼安世河。（圖／翻攝自《歡迎來到王之國》官網）

▲安世河演過多部戲劇的配角，最近一次叫人印象深刻是在《歡迎來到王之國》。（圖／翻攝自《歡迎來到王之國》官網）

《紳士指南：愛情與謀殺篇》製作公司ShowNote於12日發表聲明，宣布安世河將暫停出演，並調整其餘演出安排，他們表示，儘管校園暴力指控的真偽尚未確定，但基於目前的情況，讓安世河繼續登台對觀眾和劇組並不合適，因此，9月19日和24日的演出將由鄭文成替補，9月27日的演出由鄭尚勳接替，10月部分未定。

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該事件對安世河的其他活動也產生了連鎖反應，原本預定15日於昌原NC公園舉行的職棒隊伍NC恐龍開球活動亦宣布取消。球團表示，儘管指控尚未得到證實，但在爭議未解決之前進行任何公開活動並不妥當。

▲▼安世河。（圖／翻攝自Instagram／seha___ahn）

▲安世河正在參演《紳士指南：愛情與謀殺篇》。（圖／翻攝自Instagram／seha___ahn）

校園暴力的指控源自安世河的中學同學A某，該人於9日在網絡論壇「BoBaeDream」發文，指稱安世河在學生時期曾對其施加暴力。A某描述，當時安世河帶著多名惡霸威脅他，並以玻璃碎片恐嚇，強迫他參加不願意的打鬥。A某指出，自己多年後才曝光這段經歷，是因為無法接受安世河將在他所支持的職棒比賽中亮相。

對於指控，安世河的經紀公司迅速回應，稱該指控完全不屬實，並已向警方提交調查申請。經紀公司強調，安世河學生時期反而是經常幫助同學的人，並表示公司將強硬應對，追究法律責任。目前，安世河已聘請律師，對A某提起名譽毀損的法律訴訟，並希望能通過法律途徑解決該事件。

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