天橋上拍MV「驚見女子輕生」　邦喬飛上前救人…監視器全程拍下！

記者陳芊秀／綜合報導

美國搖滾天團邦喬飛（Bon Jovi）於美國時間10日晚間在田納西州的約翰塞根索勒天橋（John Seigenthaler Pedestrian Bridge）拍攝MV時，驚見橋上有女子正要翻過欄杆輕生。他立即停止拍攝上前去勸說，最後更協助女子回到安全的地方，這段過程被橋上監視器全程拍下。

▲邦喬飛救人被警方表揚。（圖／IG）

約翰塞根索勒天橋橫跨美國田納西州納什維爾市的坎伯蘭河，是世界上最長的人行步道天橋之一。據警方表示，邦喬飛原本在橋上拍攝歌曲〈People's House〉的MV，傍晚6點左右，他突然發現橋上有女子跨越欄杆，即時到女子身邊並成功勸說女子回到安全地帶，該名女子沒有公開身分，被送往當地醫院接受治療。

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監視器畫面中，一名身穿藍色衣服的女子已經越過欄杆，而邦喬飛靠在欄杆緩緩靠近，並與女子交談，最後他與其他人一起幫女子從欄杆跨回。接著他給這位女子一個擁抱、拍拍背安慰，並陪同離開天橋，結束一場虛驚。警方於11日透過社群網站發文致謝邦喬飛。

▲邦喬飛天橋上救輕生女子。（圖／達志影像）

據《CNN》報導，邦喬飛透過自己於2006年創立的JBJ靈魂基金會接受過訓練，擁有危機時刻幫助他人的經驗。根據官網資訊，基金會透過各種計劃和支持社區組織，致力於「打破飢餓、貧困和無家可歸的惡性循環」。

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