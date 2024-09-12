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獨／鄭宜農導演爸雙料入圍金鐘59！揭「恭喜簡訊內容」一看笑倒了

記者黃庠棻／台北報導

2024年金鐘獎將於10月18、19日在台北流行音樂中心登場，今年同樣以綜藝和戲劇分開典禮的形式進行，昨（11）日舉辦入圍典禮，由導演鄭文堂執導的戲劇《鹽水大飯店》一舉入圍7項大獎。對此，鄭文堂導演的女兒鄭宜農也在接受《ETtoday星光雲》採訪時透露了父親的當下反應。

▲林柏宏、導演鄭文堂《鏡子森林》。（圖／公視提供）

▲導演鄭文堂雙料入圍金鐘59。（圖／公視提供）

鄭宜農近期如火如荼準備舞台劇《妳歌》，接受《ETtoday星光雲》採訪時被問到父親鄭文堂執導的《鹽水大飯店》在金鐘59入圍上大放異彩，甚至雙料入圍了最佳導演以及最佳編劇一事，坦言自己在第一時間就有傳訊息恭喜爸爸。

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▲▼「大嘻哈時代2」阿跨面 發片記者會，鄭宜農。（圖／記者周宸亘攝）

▲鄭宜農在第一時間傳訊恭喜爸爸。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，鄭宜農更透露父親鄭文堂害羞地回應「謝謝」，甚至語出驚人地說道「不知道是不是最近天蠍座運氣很好」，還要求她幫忙看看自己的星座運勢，可愛的反差讓她都忍不住笑翻。而鄭宜農談及爸爸時也不難看出父女倆的好感情，透露鄭文堂執導的《鹽水大飯店》議題雖然沈重，但私底下父親的個性可是帶有害羞加調皮反差萌的。

▲鄭宜農。（圖／鄭宜農提供）

▲鄭宜農跟父親鄭文堂感情非常好。（圖／鄭宜農提供）

此外，《鹽水大飯店》主演張耀仁也憑藉此劇入圍最佳男主角獎項，他表示「很謝謝鹽水大飯店的每一個人，如此幸運遇見了大家，那段日子對我來說真的非常深刻，特別謝謝鄭文堂導演與林志儒導演的指導和信任。」

▲《鹽水大飯店》玉米田黃耀仁、方文琳母子分離戲爆哭。張耀仁不屈服刑求手段，堅守心中自由理想（圖／公視台語台提供）

▲張耀仁憑藉《鹽水大飯店》入圍金鐘獎最佳男主角。（圖／公視台語台提供）

另外，方文琳也因為《鹽水大飯店》入圍最佳女配角，開心說道「在鹽水大飯店群組得知入圍多項更是開心～這是大家共同努力結成的好果實。都說入圍就是得獎、就是肯定。此榮耀歸功於鹽水大飯店所有辛苦團隊，非常感謝。」

▲《鹽水大飯店》玉米田黃耀仁、方文琳母子分離戲爆哭。張耀仁不屈服刑求手段，堅守心中自由理想（圖／公視台語台提供）

▲方文琳憑藉《鹽水大飯店》入圍金鐘最佳女配角。（圖／公視台語台提供）

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