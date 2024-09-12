豬哥亮愛女遭網酸「靠爸蹭流量」！　謝金晶憶他生前教誨：都是成長的能量

記者孟育民／台北報導

綜藝天王豬哥亮逝世7年，至今仍是許多人心目中的台灣巨星。豬哥亮小女兒謝金晶日前登上緯來綜合台《女王大人》分享身為星二代的壓力。謝金晶表示，自己在父親節發文想祝爸爸父親節快樂，或是抒發思念的心情，都會被網友各種酸言酸語，甚至酸她蹭爸爸流量，讓她坦言難免會受到影響。

▲謝金晶遭嗆靠豬哥亮炒流量。（圖／緯來、桃園電影節提供）

謝金晶先前在豬哥亮生日時祝賀，沒想到卻遭到酸民留言：「妳爸走了還在靠爸啊」、「不要再蹭妳爸流量了好不好」、「人都走了妳就讓他在那邊好好安息好不好」、「妳爸有妳這樣的女兒真的是很悲哀」，但謝金晶說爸爸還在的時候就給她做了很多心裡建設，未來一定會面臨到各種聲音、指責、批評，這些都是成長的能量，因此謝金晶也安慰自己，「網路上有20%是罵我的，但還有80%是鼓勵我的。」

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▲謝金晶轉念看待負評。（圖／緯來、桃園電影節提供）



另外，先前在豬哥亮逝世7周年的忌日這天，謝金晶親自剪了影片追思亡父，並與哥哥謝順福到豬哥亮基隆長眠地祭祀，更發文表示，現場有一隻金光閃閃的金龜子，不僅飛到她身上，還停留在她的衣服上長達3分鐘，認為就像父親的化身，「爸～你也很想我們對吧，也把集合大家思念的影片放給爸爸看，謝謝大家的心意，相信豬大哥都收到了。」