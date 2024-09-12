串流收視週榜／《九龍城寨之圍城》上架即奪冠！　4強作觀眾追爆

記者陳芊秀／綜合報導

2024上半年票房電影輪番上架串流，包括破千萬的港片《九龍城寨之圍城》、《劇場版 SPY×FAMILY CODE: White》，都取得亮眼的收視成績。同時破尺度台劇《今夜一起為愛鼓掌》以及陸劇《長樂曲》名次持續上升，《ETtoday星光雲》與大家關注最新一周排名。

friDay影音／《劇場版 SPY×FAMILY》人氣席捲

《凌晨兩點的灰姑娘》持續排名第2，甜寵愛情劇在串流觀眾群仍有強大吸引力。而日本動畫片《劇場版 SPY×FAMILY》上半年台灣票房破1.2億，動畫版已經推出2季，人氣橫掃全球，劇場版成功吸引不同年齡層觀看，收視排名第6。

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▲《劇場版 SPY×FAMILY》台灣票房破億，上架串流人氣橫掃各平台。（圖／翻攝自臉書/木棉花）

Hami Video／《九龍城寨之圍城》空降第一

▲Hami Video收視週榜（9/2-9/8）。（圖／Hami Video提供）

《九龍城寨之圍城》在台灣票房突破4000萬，是上半年最賣座的香港電影。該片由鄭保瑞執導，以九龍城寨為故事舞台，重現1980年代的香港，經歷黑幫對峙取得短暫和平後，又因為故人之子現身引發新的殺戮之戰。電影首度在台灣串流平台上架，隨即獲得平台冠軍，而《劇場版 SPY×FAMILY》也在平台獲得第3名。

▲《九龍城寨之圍城》台灣票房破4000萬。（圖／翻攝自臉書）

iQIYI／《今夜一起為愛鼓掌》衝第3

▲iQIYI收視週榜（9/2-9/8）。（圖／iQIYI提供）

楊謹華、Ella、楊祐寧等人主演台劇《今夜一起為愛鼓掌》，以性治療為故事主題，罕見上演破尺度畫面，在iQIYI一舉衝上平台第3名，緊追在大熱韓劇《好搭檔》以及陸劇《四方館》之後。《四方館》是檀健次主演的古裝探案輕喜劇，目前蟬聯平台冠軍。

▲《今夜一起為愛鼓掌》收視排行上升。（圖／翻攝自臉書／iQIYI）

KKTV／台劇《K-DOL 愛心增加學院》進榜

▲KKTV收視週榜（9/2-9/8）。（圖／KKTV提供）

台劇《K-DOL 愛心增加學院》是以KOL（關鍵意見領袖）養成為主題的青春校園劇，目前是KKTV平台第8名。該劇演員陣容包括19歲泰星Gorn Wannapairote、22歲的許紫柔，以及汪東城等人。在一票日劇競爭中闖進熱門前10名，能否吸引一票年輕觀眾追劇，值得關注。

LINE TV／《長樂曲》先婚後愛題材不敗

▲LINE TV收視週榜（9/2-9/8）。（圖／LINE TV提供）

繼《私藏浪漫》以秘婚與先婚後愛的故事後，陸劇《長樂曲》也是先婚後愛題材，29歲男主角丁禹兮與19歲女星鄧恩熙相差10歲，戲裡上演命運相繫，隨著劇情上演兩人溫泉初吻、圓房等甜蜜情節，最新一周排名已經上升至平台第2。

▲《長樂曲》丁禹兮、鄧恩熙戲外相差10歲，戲裡上演先婚後愛。（圖／翻攝自微博）

My Video／《今晚一起為愛鼓掌》蟬聯冠軍

▲MyVideo收視週榜（9/2-9/8）。（圖／MyVideo提供）

台劇《今晚一起為愛鼓掌》上線兩周穩居My Video收視第一，韓劇《好搭檔》故事接近尾聲，也持續在平台第2，陸劇《長樂曲》則是維持第3，前三強局勢大致底定。日本動畫《劇場版 SPY×FAMILY》衝第4，作品人氣席捲各家平台，另一部熱播韓劇《凌晨兩點的灰姑娘》位居第7，金鐘入圍16項《八尺門的辯護人》在平台第10，接近金鐘獎時期更是話題十足。