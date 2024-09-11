曾敬驊拼視帝死亡之組「反應慢一拍」　彭千祐被櫃姐通知雙料入圍

記者黃庠棻／台北報導

《不良執念清除師》在第59屆金鐘獎戲劇節目中，入圍了高達9項大獎，包含最佳戲劇節目獎、最佳導演獎、最佳編劇獎、最佳男主角獎、最佳女配角獎、最佳男配角獎、最具潛力新人獎、視覺特效獎、節目創新獎，也是目前為止愛奇藝國際站開站以來，自製劇入圍最多的一部劇。

▲《不良執念清除師》入圍金鐘9項大獎。（圖／愛奇藝國際站提供）

導演林冠慧雙料入圍「最佳導演獎」、「最佳編劇獎」，對此導演感到相當驚喜和開心，透露「本來不想看，因為報名時間很早，中間根本全部忘記，但快到的時候媽媽跟特效公司的夥伴一直問，想到都會做惡夢。」對於入圍多項大獎，林冠慧導演感到相當感動「我是蠻感動的，但最感動是千祐一次入圍新人獎跟男配角獎，我們團隊聽到都尖叫，眼睛會泛酸的那種，因為真的很希望他能被鼓勵到。」

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▲《不良執念清除師》入圍金鐘9項大獎。（圖／愛奇藝國際站提供）

首次挑戰戲劇男主角的曾敬驊，在《不良執念清除師》中詮釋遭逢磨難的特殊體質高中生，與家人和朋友間的親情，以及面對每一個「執念怪物」的心境轉折相當厲害，曾敬驊得知入圍消息時正在拍攝，坦言「很開心得知入圍金鐘的消息，得知當下我正在為下個作品做準備，所以這個喜悅跟蒲一永的學習能力一樣，總是慢了別人幾步」並露出招牌微笑。

▲《不良執念清除師》入圍金鐘9項大獎。（圖／愛奇藝國際站提供）

曾敬驊更進一步表示，《不良執念清除師》是個很特別的故事，拍完之後常常發現生活中許多細小、有趣的事物，透過我的想像力，它也多了些存在的意義，讓我也更懂得珍惜，謝謝評審們的肯定，也謝謝《不良執念清除師》的大家與冠慧，很開心我們一起完成這個奇幻成長故事。

▲《不良執念清除師》入圍金鐘9項大獎。（圖／愛奇藝國際站提供）

楊謹華在《不良執念清除師》中詮釋曾敬驊的母親，造型特殊加上個性火辣，突破以往楊謹華的氣質形象，讓觀眾都相當喜愛，楊謹華則因人在海外無法即時回覆入圍感言。

▲《不良執念清除師》入圍金鐘9項大獎。（圖／愛奇藝國際站提供）

首次在劇中扛下重要角色的彭千祐，在《不良執念清除師》中挑戰冷面醫學院學霸曹光硯，和曾敬驊飾演的蒲一永兩人在劇中互動可愛又動人，彭千祐一次雙入圍最佳男配角獎和最具潛力新人獎，對此消息感到相當開心，經紀人表示原本都不敢讓他知道今天宣布入圍。

▲《不良執念清除師》入圍金鐘9項大獎。（圖／愛奇藝國際站提供）

彭千祐聽到消息當下不敢置信，但也笑到裂到嘴角「當時正和朋友在百貨公司逛街，櫃位的姐姐突然拿了一盆櫃上的花給我，説我入圍了！我傻眼。」當得知林冠慧導演、曾敬驊、楊謹華一起入圍，彭千祐開心表示「很開心能和夥伴們一起分享這份喜悅！也要恭喜他們！我最要感謝的是冠慧導演願意給我這個機會，她在拍攝的時候也一直告訴我她相信我可以，給我信心！」