ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曾敬驊拼視帝死亡之組「反應慢一拍」　彭千祐被櫃姐通知雙料入圍

記者黃庠棻／台北報導

《不良執念清除師》在第59屆金鐘獎戲劇節目中，入圍了高達9項大獎，包含最佳戲劇節目獎、最佳導演獎、最佳編劇獎、最佳男主角獎、最佳女配角獎、最佳男配角獎、最具潛力新人獎、視覺特效獎、節目創新獎，也是目前為止愛奇藝國際站開站以來，自製劇入圍最多的一部劇。

▲《不良執念清除師》。（圖／愛奇藝國際站提供）

▲《不良執念清除師》入圍金鐘9項大獎。（圖／愛奇藝國際站提供）

導演林冠慧雙料入圍「最佳導演獎」、「最佳編劇獎」，對此導演感到相當驚喜和開心，透露「本來不想看，因為報名時間很早，中間根本全部忘記，但快到的時候媽媽跟特效公司的夥伴一直問，想到都會做惡夢。」對於入圍多項大獎，林冠慧導演感到相當感動「我是蠻感動的，但最感動是千祐一次入圍新人獎跟男配角獎，我們團隊聽到都尖叫，眼睛會泛酸的那種，因為真的很希望他能被鼓勵到。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《不良執念清除師》。（圖／愛奇藝國際站提供）

▲《不良執念清除師》入圍金鐘9項大獎。（圖／愛奇藝國際站提供）

首次挑戰戲劇男主角的曾敬驊，在《不良執念清除師》中詮釋遭逢磨難的特殊體質高中生，與家人和朋友間的親情，以及面對每一個「執念怪物」的心境轉折相當厲害，曾敬驊得知入圍消息時正在拍攝，坦言「很開心得知入圍金鐘的消息，得知當下我正在為下個作品做準備，所以這個喜悅跟蒲一永的學習能力一樣，總是慢了別人幾步」並露出招牌微笑。

▲《不良執念清除師》。（圖／愛奇藝國際站提供）

▲《不良執念清除師》入圍金鐘9項大獎。（圖／愛奇藝國際站提供）

曾敬驊更進一步表示，《不良執念清除師》是個很特別的故事，拍完之後常常發現生活中許多細小、有趣的事物，透過我的想像力，它也多了些存在的意義，讓我也更懂得珍惜，謝謝評審們的肯定，也謝謝《不良執念清除師》的大家與冠慧，很開心我們一起完成這個奇幻成長故事。

▲《不良執念清除師》。（圖／愛奇藝國際站提供）

▲《不良執念清除師》入圍金鐘9項大獎。（圖／愛奇藝國際站提供）

楊謹華在《不良執念清除師》中詮釋曾敬驊的母親，造型特殊加上個性火辣，突破以往楊謹華的氣質形象，讓觀眾都相當喜愛，楊謹華則因人在海外無法即時回覆入圍感言。

▲《不良執念清除師》。（圖／愛奇藝國際站提供）

▲《不良執念清除師》入圍金鐘9項大獎。（圖／愛奇藝國際站提供）

首次在劇中扛下重要角色的彭千祐，在《不良執念清除師》中挑戰冷面醫學院學霸曹光硯，和曾敬驊飾演的蒲一永兩人在劇中互動可愛又動人，彭千祐一次雙入圍最佳男配角獎和最具潛力新人獎，對此消息感到相當開心，經紀人表示原本都不敢讓他知道今天宣布入圍。

▲《不良執念清除師》。（圖／愛奇藝國際站提供）

▲《不良執念清除師》入圍金鐘9項大獎。（圖／愛奇藝國際站提供）

彭千祐聽到消息當下不敢置信，但也笑到裂到嘴角「當時正和朋友在百貨公司逛街，櫃位的姐姐突然拿了一盆櫃上的花給我，説我入圍了！我傻眼。」當得知林冠慧導演、曾敬驊、楊謹華一起入圍，彭千祐開心表示「很開心能和夥伴們一起分享這份喜悅！也要恭喜他們！我最要感謝的是冠慧導演願意給我這個機會，她在拍攝的時候也一直告訴我她相信我可以，給我信心！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

推薦閱讀

陸網爆「小楊哥夜店激吻辣妹」照片瘋傳！男女交纏被拍　登熱搜掀戰

陸網爆「小楊哥夜店激吻辣妹」照片瘋傳！男女交纏被拍　登熱搜掀戰

林襄脫到剩內衣⋯一轉身「背後更猛」！小丁透視全看光 震撼6.4萬人

林襄脫到剩內衣⋯一轉身「背後更猛」！小丁透視全看光 震撼6.4萬人

婚禮上清純嫩妹「一彎腰露出事業線」！一看竟是蔡依林　新人嗨合照

婚禮上清純嫩妹「一彎腰露出事業線」！一看竟是蔡依林　新人嗨合照

大蛇丸宣告脫單：我女友啦～　公開合照「魔法世界就交給你們」網狂賀

大蛇丸宣告脫單：我女友啦～　公開合照「魔法世界就交給你們」網狂賀

61歲翁家明搭上嫩妹千金！娶俞小凡23年爆「已少互動」　本人親回應

61歲翁家明搭上嫩妹千金！娶俞小凡23年爆「已少互動」　本人親回應

金鐘59完整入圍名單！視帝視后死亡之組　《八尺門》超狂入圍16項

金鐘59完整入圍名單！視帝視后死亡之組　《八尺門》超狂入圍16項

罔腰染麻被捕！　鳳梨狂歡喊「普天同慶」：很多人祝賀我

罔腰染麻被捕！　鳳梨狂歡喊「普天同慶」：很多人祝賀我

直擊陳柏霖約會庭瑄超甜！長跑10年↑「情侶裝放閃」　私下互動被拍

直擊陳柏霖約會庭瑄超甜！長跑10年↑「情侶裝放閃」　私下互動被拍

韓2X歲直播主「性行為途中遭掐死」！　犯人竟是斗內30萬44歲前科男

韓2X歲直播主「性行為途中遭掐死」！　犯人竟是斗內30萬44歲前科男

江蕙瞞罹癌9年認了：經歷過生死關頭！　首度鬆口「決定復出關鍵」

江蕙瞞罹癌9年認了：經歷過生死關頭！　首度鬆口「決定復出關鍵」

《王之國》綠葉爆霸凌「碎玻璃刺肚致傷」！　多人出面：願幫作證

《王之國》綠葉爆霸凌「碎玻璃刺肚致傷」！　多人出面：願幫作證

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」　討千萬分手費慘被設局坐牢

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」　討千萬分手費慘被設局坐牢

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陸網爆「小楊哥夜店激吻辣妹」照片瘋傳！男女交纏被拍　登熱搜掀戰

林襄脫到剩內衣⋯一轉身「背後更猛」！小丁透視全看光 震撼6.4萬人

婚禮上清純嫩妹「一彎腰露出事業線」！一看竟是蔡依林　新人嗨合照

大蛇丸宣告脫單：我女友啦～　公開合照「魔法世界就交給你們」網狂賀

61歲翁家明搭上嫩妹千金！娶俞小凡23年爆「已少互動」　本人親回應

金鐘59完整入圍名單！視帝視后死亡之組　《八尺門》超狂入圍16項

罔腰染麻被捕！　鳳梨狂歡喊「普天同慶」：很多人祝賀我

直擊陳柏霖約會庭瑄超甜！長跑10年↑「情侶裝放閃」　私下互動被拍

韓2X歲直播主「性行為途中遭掐死」！　犯人竟是斗內30萬44歲前科男

江蕙瞞罹癌9年認了：經歷過生死關頭！　首度鬆口「決定復出關鍵」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

曾敬驊, 彭千祐, 不良執念清除師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 馬俊麟挺過婚姻危機「曬夫妻恩愛日常」！公開超狂背景　靠比賽進帳百萬
  2. 「名媛版大S」夏黃廉盈長文發聲！　3點反駁前夫：怎可斷章取義？
  3. 艾薇阿公過世　悲痛曬生前照思念「我再也沒有你的high five」
  4. 簡嫚書大女兒上小一了！　開學秒「進入換牙期」傻眼反應超可愛
  5. 大蛇丸宣告脫單：我女友啦～　公開合照「魔法世界就交給你們」網狂賀
  6. 孫可芳生子添好運！《何百芮》提名7獎　入圍最佳女配開心笑了
  7. 《有生之年》高家人發威！吳慷仁一聽「入圍金鐘10獎」：讚讚讚！
  8. NewJeans Hanni遭霸凌！「遇HYBE其他團」打招呼　經紀人竟回：別理她
  9. 視網膜放棄百萬訂閱轉戰電視！首入圍金鐘主持人　放聲尖叫激動吐心聲
  10. 曾敬驊拼視帝死亡之組「反應慢一拍」　彭千祐被櫃姐通知雙料入圍

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366