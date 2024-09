Lulu個人入圍三項大贏家　認自己是幸運又被愛包圍的人

記者葉文正/台北報導

三金主持人Lulu(黃路梓茵)本屆金鐘絕對是大贏家!她不僅靠《綜藝大熱門》入圍綜藝節目主持人獎,兒少《山裡來了熊孩子》也入圍,戲劇類更靠《此時此刻》入圍新人獎,個人獎大豐收,讓她認為自己是幸運又被愛的人。

▲Lulu黃路梓茵認為自己非常幸運。(圖/記者孟育民攝)

Lulu得知自己入圍三獎,開心到不行,她說:「From the bottom of my heart,我真的是一個幸運又被愛包圍的人!剛好最近看完《鬼才之道》,裡面在討論怎樣才算是被看到?看完電影我回家自己想了想,我覺得我正在做我喜歡的工作,並且與一群明白我價值的人一起並肩前行這樣的我,早就已經被看到。」

▲Lulu 女大十八變。(圖/翻攝自Facebook/Lulu 黃路梓茵)

她接著表示,「沒想到今天獲得這麼多bonus,現在獎項之於我就是多得的好運,透過金鐘獎入圍名單,不只主持工作、我的戲劇作品也能有幸被看到,我非常感恩這一切現在,我有一群很愛很愛的《熊孩子》跟哥哥姐姐們,我還有如家人般11年的《大熱門》夥伴,第一次拿到完整劇本的《此時此刻》,我的男主角柏宏還有宗叡導演,我剛在上瑜珈課,剛剛完成人生第一組橋式,氣喘吁吁還尖叫,結果被我的印度瑜珈老師說big drama ,上完課打開手機看到這一些入圍訊息我就跟老師說” I am so dramatic because I just nominated by GBA five minutes ago! I am an actress”。」 對於自己滿滿的收穫相當開心。

▲,LuLu黃路梓茵(右二)參加《正港分局》演出。(圖/記者黃克翔攝)