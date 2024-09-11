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Lulu個人入圍三項大贏家　認自己是幸運又被愛包圍的人

記者葉文正／台北報導

三金主持人Lulu（黃路梓茵）本屆金鐘絕對是大贏家！她不僅靠《綜藝大熱門》入圍綜藝節目主持人獎，兒少《山裡來了熊孩子》也入圍，戲劇類更靠《此時此刻》入圍新人獎，個人獎大豐收，讓她認為自己是幸運又被愛的人。

▲▼Lulu黃路梓茵出席代言記者會。（圖／記者孟育民攝）

▲Lulu黃路梓茵認為自己非常幸運。（圖／記者孟育民攝）

Lulu得知自己入圍三獎，開心到不行，她說：「From the bottom of my heart，我真的是一個幸運又被愛包圍的人！剛好最近看完《鬼才之道》，裡面在討論怎樣才算是被看到？看完電影我回家自己想了想，我覺得我正在做我喜歡的工作，並且與一群明白我價值的人一起並肩前行這樣的我，早就已經被看到。」

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▲▼Lulu 11年前青澀舊照曝光　她不認「妳是誰！」網讚：女大十八變。（圖／翻攝自Facebook／Lulu 黃路梓茵）

▲Lulu 女大十八變。（圖／翻攝自Facebook／Lulu 黃路梓茵）

她接著表示，「沒想到今天獲得這麼多bonus，現在獎項之於我就是多得的好運，透過金鐘獎入圍名單，不只主持工作、我的戲劇作品也能有幸被看到，我非常感恩這一切現在，我有一群很愛很愛的《熊孩子》跟哥哥姐姐們，我還有如家人般11年的《大熱門》夥伴，第一次拿到完整劇本的《此時此刻》，我的男主角柏宏還有宗叡導演，我剛在上瑜珈課，剛剛完成人生第一組橋式，氣喘吁吁還尖叫，結果被我的印度瑜珈老師說big drama ，上完課打開手機看到這一些入圍訊息我就跟老師說” I am so dramatic because I just nominated by GBA five minutes ago! I am an actress”。」 對於自己滿滿的收穫相當開心。

▲▼0820《正港分局》上線記者會-陳彥佐,馬念先,王淨,LuLu黃路梓茵,林鶴軒。（圖／記者黃克翔攝）

▲,LuLu黃路梓茵(右二)參加《正港分局》演出。（圖／記者黃克翔攝）

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