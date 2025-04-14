王晶亂轟MIRROR姜濤害慘女兒！王海榛遭出征「死八婆滾出演藝圈」

記者劉宛欣／綜合報導

香港知名導演王晶12日突在社群發文，以侮辱性字眼怒轟人氣男團MIRROR成員姜濤，語出驚人直斥：「香港頂流？真是瘋了吧？人肥歌雞舞賤！香港頂流！求求你滾出娛樂圈啦。」該篇貼文雖已在深夜悄悄刪除，但爭議並未平息。13日，王晶再發長文補充，指錯不在姜濤本人，而是將矛頭轉向「師奶粉絲」，語氣仍不乏挑釁意味，引發更多網友不滿。

▲王晶辱罵姜濤，火燒到女兒身上。（圖／翻攝自王晶微博、姜濤Instagram）

[廣告]請繼續往下閱讀...

風波尚未平息，王晶女兒王子涵（現名王海榛，藝名DaDa）也無辜受到牽連。多名網友湧入她的Instagram貼文留言出征，有人直接辱罵她為「死八婆」，更有留言狠批：「沒臉沒身材也不會跳舞，請妳滾出娛樂圈」、「別搞錯，我不喜歡姜濤，不過我討厭妳父親在那瞎說，可否讓他閉嘴？」紛紛發洩對王晶的不滿情緒。

▲王海榛被父親王晶拖累。（圖／翻攝自王海榛Instagram）

王子涵現年35歲，父親王晶與爺爺王天林皆為香港影壇知名導演，她本人則畢業於倫敦藝術大學，主修化妝與髮型設計，2007年踏入演藝圈後，2015年簽約TVB，並憑《愛．回家之開心速遞》中飾演「蔡玉皎」一角打開知名度，但發展未如預期，最終於2022年離開，結束八年合作關係，近年她網路發展，主持YouTube節目，並積極經營社群轉型為KOL。