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川普賀錦麗首度電視辯論　 美女主播蔡婷育多益980分轉播0時差

記者葉文正／台北報導

美國副總統賀錦麗和前總統川普的首場辯論會，將於美東時間9月10日晚間9點(台灣時間11日上午9點) 開始，這場辯論由美國ABC電視台轉播，由於這是賀錦麗和川普首度正式交鋒，格外引發國際關注，中視新聞台也會在9月11日上午9點播出《2024白宮爭霸 川普賀錦麗首辯看中視》。

▲中視新聞主播蔡婷育。(圖∕中視提供)

▲中視新聞主播蔡婷育。(圖∕中視提供)

中視推出最強陣容，包括口譯界權威專家、中視主播蔡婷育及國際中心資深記者總動員，全程即時轉播並零時差同步口譯，讓觀眾第一手掌握雙方候選人的表述重點，而辯論會的精彩片段也會即時剪接讓觀眾回看。
▲中視新聞主播蔡婷育。(圖∕中視提供)

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▲川普賀錦麗首辯。(圖∕中視提供)
《2024白宮爭霸 川普賀錦麗首辯看中視》由中視主播蔡婷育主持，並邀請口譯界權威老師林宜瑾和王建輝，兩人都是資深口譯專家，其中林宜瑾是東吳大學英文系專技副教授，也是國際會議口譯協會AIIC會員，口譯經歷包括我國WTO入會案、APEC 領袖會議、柴契爾夫人演講會、世界經濟論壇、美國總統大選辯論實況轉播等，經驗豐富。

而王建輝則是東吳大學華語教學中心副主任，曾任中廣海外部編譯、法新社記者等，具備國際媒體經歷，同時口譯過美國總統大選電視辯論會、就職典禮轉播、布希前總統演講會、政要記者會等，兩人都兼具專業與沉穩度，將口語化地口譯整場辯論會。

中視主播蔡婷育這次接下《2024白宮爭霸 川普賀錦麗首辯看中視》的主持任務，心情相當興奮:「這一場辯論被喻為美國總統大選史上最重要的一次，很有臨場感，加上第一次可以跟兩位專業的口譯老師合作，非常期待從老師身上學到一些專有名詞的譯法，是很寶貴的經驗。」

蔡婷育本身英文能力也很出色，多益分數980分，僅差10分就拿滿分。在擔任記者及主播的經歷中，她也曾同步口譯國際重要事件，像是英國女王國葬、英國國王的登基加冕等。目前是中視早安新聞的晨間主播，蔡婷育每天早上4點半就已到公司準備，「每天早上播報前，除了看國內新聞，也會瀏覽國際新聞頭條，像是CNN基本上都要掃過一輪，因為國際消息在早報中也是很重要的一環。」

中視主播蔡婷育主持的《2024白宮爭霸 川普賀錦麗首辯看中視》將於9月11日上午9點在中視新聞台播出，由口譯界權威專家林宜瑾、王建輝全程跟著美國ABC電視台轉播同步口譯，提供觀眾辯論會第一手即時資訊。

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川普, 賀錦麗, 蔡婷育

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