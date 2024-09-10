樂團沒有才能爆不出緋聞　成員若欣無情打槍：他們不夠帥

記者蔡琛儀／台北報導

成軍5年的兩男一女演唱組合「沒有才能」推出新專輯《我終於也變成人了》，今（10日）舉辦記者會，全新作品收錄他們5年的成長與改變，其中最大的變化即是從學生變社會人士。兩男一女常常聚在一起創作、工作，從未擦出愛的火花，若欣更直率說：「我覺得他們兩個不夠man帥！」直言陳柏霖才是她的理想型。

▲沒有才能。（圖／華研提供）

若欣說自己從小個性比較中性，跟兩個團員相處起來就像好兄弟，完全沒有半點情愫，跟成員的女友關係也都很不錯；但成員裴拓和碩美坦言，兩人都確實曾因為相處時間太長，引起彼此另一半不滿，如今裴拓女友在紐約深造，狀況就比較好，他還為了女友寫了歌曲〈日常守護者〉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，其中新歌〈勇敢愛一次》是團員若欣的真實經歷改編，若欣說，有一次和前男友協議分手，她跳上計程車離開，和司機聊到剛剛失戀，「司機就說你還喜歡他嗎？他還愛你嗎？那為何要分手，說他當司機十年，很多乘客都是跟這個女生樓樓抱抱，再跟別的女生講電話，他覺得遇到這種很難得。」後來司機還立馬掉頭讓她回去找前男友，不過兩人後來還是因為溝通不良，再次分手，目前雙方還是很不錯的朋友。

▲沒有才能由碩美（左起）、若欣、裴拓組成。（圖／華研提供）

聊到成團的過程，裴拓和碩美從國中就是同學兼好友，直到高中畢業那天，他們對創作產生興趣並且決定參與畢業歌比賽，又因緣際會看到鄰校的若欣，因此兩人決定搭訕若欣，希望能一起創作，並參與歌曲中的女聲。而若欣笑說當年常將翻唱放上社群因此受到注目，當裴拓及碩美找上門時，沒有想太多就答應，在思考團名時，碩美說：「我哥開玩笑說，你們這麼爛，就叫沒有才能好了。」至於酬勞分配，裴拓和若欣各拿33%，唯獨碩美是34%，因為他們很常去碩美家工作。