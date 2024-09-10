黃宣公開好消息！新歌〈Ghost Swing〉驚喜上線　狂野姪女曝光

記者吳睿慈／台北報導

黃宣（YELLOW）終於推出新歌，這是他繼2021年12月20日發行《BEANSTALK》專輯後，相隔2年又9個月才推出的個人單曲〈Ghost Swing〉，讓死忠樂迷又驚又喜。

▲黃宣推出新歌〈Ghost Swing〉。（圖／否極泰來音樂提供）



〈Ghost Swing〉是一首帶有強烈黃宣個人風格的作品，以電、Funk、搖滾為基底，結合當代元素，自定義為Cyber Funk曲風。創作靈感來自於一個流傳許久的傳說，「據說在午夜十二點、在某個小鎮的十字路口，將自己的靈魂賣給魔鬼，就能換取任何想獲得的財富、功名，翻轉人生際遇。」

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▲黃宣與親姪女共演MV。（圖／否極泰來音樂提供）



聊起創作理念，黃宣透露歌曲講述了與魔鬼交換契約的故事，但故事的主人翁卻反悔了，「站在熟悉的十字路口，為了愛情、自己或是老掉牙的世界和平，當午夜列車即將再次駛進命運的月台，要怎麼做才能打破惡魔條件，為自己展開一趟救贖之旅的奇異篇章。」

恰好歌名〈Ghost Swing〉諧音正好是「狗屎運」，要好好的活在這個處處必須符合世俗價值的現代社會，也許不需要出賣靈魂，只需要獲得一點狗屎運。

MV找來老夥伴章郡共同創作，女主角由黃宣的親姪女六六Kristy出演，她本身為剪輯師並兼職從事模特兒工作，在MV裡展現了極佳的戲感，造型狂野又前衛，令黃宣感到非常驕傲。歌曲〈Ghost Swing〉現已在YouTube上線。