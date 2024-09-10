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受到疾病與藥物影響　席琳娜透露無法懷孕

席琳娜戈梅茲的表演事業日漸步上軌道，卻意外驚爆長期服用藥物，會導致她懷孕的風險大增，放棄生子的念頭。（東方IC）

圖文／鏡週刊

在長期身體健康出狀況以及必須服藥之後，席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）承認自己無法懷孕，理由是擔心藥物會給寶寶帶來不好的影響，也可能讓自己小命不保，因此將無法懷孕，「我會因此難過好一陣子。」

2013年，席琳娜戈梅茲經診斷患有紅斑性狼瘡，以及接受腎臟移植，必須長期服用藥物，此外她也受到憂鬱症等心理疾病困擾，「我從來沒跟誰講過，但是很不幸地我不能懷孕，因為那些我服用的藥物所產生的後遺症，會讓我的寶寶或我的性命陷入危險狀況。」

在2022年的訪問中，她表示自己的確很想生小孩，甚至在造訪一位努力懷孕的朋友後，自己忍不住坐在車上哭了起來，畢竟服用藥物讓她無法冒著懷孕的風險，「這真的是我人生的現況，無論如何，我還是想要有生孩子的機會。」至於身為人母的念頭，她也說會考慮尋找領養或代理孕母的可能性。

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「我一直沒想過自己會碰上這種狀況，我一直以為懷孕這種事情早晚都會發生。但我處在一個更好的情況，現在有很棒的人願意當代理孕母，或者領養也是一種幸福，這對我來說都是很有可能的。我真的很感謝那些可以讓我成為母親的其他選擇方法。也許我的方法與眾不同，但我也很想知道最後結果是什麼。到頭來，我不在乎過程，我很肯定的是，那是我的寶貝。」席琳娜過去曾計畫過，假使沒有找到合適對象的話，那就在35歲領養小孩，「我已經單身5年了，我也習慣了。很多人都害怕孤獨，我也是這樣折磨了自己2年，然後就漸漸接受。接著我就想出一個計畫，假使沒有好對象的話，那就在35歲時領養吧。」

不過去年底席琳娜戈梅茲公開與音樂製作人班尼布蘭柯（Benny Blanco）的戀情，她談起這段感情，「我從來沒有被這樣愛過。他就像是一道光，我生命中的一道光，他是我最好的朋友，我喜歡把一切都跟他傾吐。」即使真的步入婚姻，她也表示不打算冠上夫姓，「我是席琳娜戈梅茲，就是這樣。」


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