ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

AV女優被追求收3大禮！打開驚見「中間放一張照片」傻眼：？？？

記者潘慧中／綜合報導

吳夢夢有「台灣第一女優」的封號，平常除了分享AV拍攝經歷，也不時在社群網站記錄生活點滴。她9日便心血來潮地說，曾收到某位追求者的3樣大禮，結果打開其中一樣傻眼了，「？？？」，內心冒出許多問號。

(外送稿用)▲▼吳夢夢Threads。（圖／翻攝自Threads／monmonwu1.0）

▲吳夢夢收到追求者的禮物，巧克力中間卻放了胎尼的照片。（圖／翻攝自Threads／monmonwu1.0）

吳夢夢回憶起某年情人節前夕，當時的追求者詢問她的偶像胎尼、及另一位女性友人如何送女生禮物。最後，她收到了一支明顯比自己白的遮瑕、黏膩的名牌護唇膏和客製化巧克力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳夢夢有「台灣第一女優」的封號。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）

其中，吳夢夢仍留有客製化巧克力的照片。有趣的是，追求者明明欣賞她，巧克力中間卻放了胎尼的照片，讓她頓時滿頭問號。

▲吳夢夢難得分享被追求的經驗。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）

事後，吳夢夢進一步詢問原因，追求者解釋「我覺得妳喜歡胎尼所以就放了胎尼照片」，讓她瞬間不知該如何是好，只能回答「嗯好，我知道你很用心，但下次要送禮前問問我好嗎」。

吳夢夢Threads全文：

突然想到 曾經的追求者
送過的情人節禮物
情人節前
他找了我的偶像胎妮&另一個女性好友儒儒
討教要怎麼送女孩子禮物
最後他們選了一個明顯白於我的遮瑕色號
黏膩的名牌護唇膏
和客製化巧克力
那份巧克力長這樣 中間那個是胎妮的照片
我：？？？

那位男性：我覺得你喜歡胎妮所以就放了胎妮照片
我：嗯好 我知道你很用心 但下次要送禮前問問我好嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

老婆拍情慾片..男歌手質問：有沒有呻吟？　她留陰影淚崩「回家像A片那樣碰我」

推薦閱讀

百萬YTR HOOK親姊結婚「阿滴限動暴雷真面目」！網驚：根本長一樣

百萬YTR HOOK親姊結婚「阿滴限動暴雷真面目」！網驚：根本長一樣

許光漢放風「深夜包場酒吧」險違軍紀！親友團全到場　換裝成功脫身

許光漢放風「深夜包場酒吧」險違軍紀！親友團全到場　換裝成功脫身

狄鶯現身開罵！哽咽護孫安佐：他傷過誰我跪下道歉　「我兒子不是媽寶」

狄鶯現身開罵！哽咽護孫安佐：他傷過誰我跪下道歉　「我兒子不是媽寶」

台歌手帶52萬現金過海關被捕！　「錢全部充公」關進小房間

台歌手帶52萬現金過海關被捕！　「錢全部充公」關進小房間

泱泱遭宣布退出《木曜4》認「意料之外」！　發聲曝下一步動向

泱泱遭宣布退出《木曜4》認「意料之外」！　發聲曝下一步動向

愛雅結婚2年「首公開老公正面照」！　補辦婚宴鬆口時間點：年底見❤️

愛雅結婚2年「首公開老公正面照」！　補辦婚宴鬆口時間點：年底見❤️

Bruno Mars演出現場爆衝突！歌迷失控脫褲、打人　直接被請出場

Bruno Mars演出現場爆衝突！歌迷失控脫褲、打人　直接被請出場

章子怡影展疑遭影帝「伸鹹豬手」表情瞬間變了！尷尬畫面曝光掀議

章子怡影展疑遭影帝「伸鹹豬手」表情瞬間變了！尷尬畫面曝光掀議

30+歲「國光女神認了拿不出5萬」！存款去向超真實 網一面倒：讚

30+歲「國光女神認了拿不出5萬」！存款去向超真實 網一面倒：讚

唐綺陽運勢／天蠍「兩情相悅宜出擊」！射手桃花爆棚 水瓶易被拒絕

唐綺陽運勢／天蠍「兩情相悅宜出擊」！射手桃花爆棚 水瓶易被拒絕

56歲伊能靜認了30後「私密花園變鬆垮」　影片引女性共鳴：好焦慮

56歲伊能靜認了30後「私密花園變鬆垮」　影片引女性共鳴：好焦慮

《角頭》掃街「癱瘓逢甲夜市」！人潮塞爆畫面曝光　王陽明興奮嗨翻

《角頭》掃街「癱瘓逢甲夜市」！人潮塞爆畫面曝光　王陽明興奮嗨翻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

百萬YTR HOOK親姊結婚「阿滴限動暴雷真面目」！網驚：根本長一樣

許光漢放風「深夜包場酒吧」險違軍紀！親友團全到場　換裝成功脫身

狄鶯現身開罵！哽咽護孫安佐：他傷過誰我跪下道歉　「我兒子不是媽寶」

台歌手帶52萬現金過海關被捕！　「錢全部充公」關進小房間

泱泱遭宣布退出《木曜4》認「意料之外」！　發聲曝下一步動向

愛雅結婚2年「首公開老公正面照」！　補辦婚宴鬆口時間點：年底見❤️

Bruno Mars演出現場爆衝突！歌迷失控脫褲、打人　直接被請出場

章子怡影展疑遭影帝「伸鹹豬手」表情瞬間變了！尷尬畫面曝光掀議

30+歲「國光女神認了拿不出5萬」！存款去向超真實 網一面倒：讚

唐綺陽運勢／天蠍「兩情相悅宜出擊」！射手桃花爆棚 水瓶易被拒絕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

吳夢夢

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 許光漢入伍休假「晚餐聚會沒約他」　好友張軒睿認：滿心疼的！
  2. 提姆波頓新作「首週票房高達35億台幣」　珍娜奧特嘉生涯破紀錄！
  3. 王家梁父女爆吐、狂拉「生日前掛病號」！　許維恩心疼喊：我得撐著
  4. 劉俊謙新片「合體女友蔡思韵」　《九龍城寨之圍城》班底重聚了！
  5. 搭電梯巧遇影迷！王淨「眼神光波攻擊」：他好像沒發現
  6. 香港四大癲王洪朝豐發文「永別」疑想輕生！眾好友急壞　本人發聲了
  7. 2024金馬電影學院入選學員名單公開　2導師「影展經歷」超狂！
  8. 陳喬恩結婚炸「螢幕男友」　被問包多少⋯明道：她不缺錢
  9. 蔡黃汝被丟包到深山！　「信任遭利用」保護自己怒嗆：沒灰色地帶
  10. 壯壯趴床「擠出超兇上圍」！　邪惡視角激辣放送掀暴動

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366