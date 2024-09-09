AV女優被追求收3大禮！打開驚見「中間放一張照片」傻眼：？？？

記者潘慧中／綜合報導

吳夢夢有「台灣第一女優」的封號，平常除了分享AV拍攝經歷，也不時在社群網站記錄生活點滴。她9日便心血來潮地說，曾收到某位追求者的3樣大禮，結果打開其中一樣傻眼了，「？？？」，內心冒出許多問號。

▲吳夢夢收到追求者的禮物，巧克力中間卻放了胎尼的照片。（圖／翻攝自Threads／monmonwu1.0）



吳夢夢回憶起某年情人節前夕，當時的追求者詢問她的偶像胎尼、及另一位女性友人如何送女生禮物。最後，她收到了一支明顯比自己白的遮瑕、黏膩的名牌護唇膏和客製化巧克力。

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▲吳夢夢有「台灣第一女優」的封號。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）



其中，吳夢夢仍留有客製化巧克力的照片。有趣的是，追求者明明欣賞她，巧克力中間卻放了胎尼的照片，讓她頓時滿頭問號。

▲吳夢夢難得分享被追求的經驗。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）



事後，吳夢夢進一步詢問原因，追求者解釋「我覺得妳喜歡胎尼所以就放了胎尼照片」，讓她瞬間不知該如何是好，只能回答「嗯好，我知道你很用心，但下次要送禮前問問我好嗎」。

吳夢夢Threads全文：

突然想到 曾經的追求者

送過的情人節禮物

情人節前

他找了我的偶像胎妮&另一個女性好友儒儒

討教要怎麼送女孩子禮物

最後他們選了一個明顯白於我的遮瑕色號

黏膩的名牌護唇膏

和客製化巧克力

那份巧克力長這樣 中間那個是胎妮的照片

我：？？？

那位男性：我覺得你喜歡胎妮所以就放了胎妮照片

我：嗯好 我知道你很用心 但下次要送禮前問問我好嗎