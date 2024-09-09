跨海訪問／台灣粉絲放心！浪花將訪台　道枝駿佑親口說了：可以喝珍奶

記者吳睿慈／台北-東京連線報導

日本男團浪花男子隸屬於星達拓娛樂公司，他們即將在11月30日、12月1日來到台北小巨蛋連續兩天舉辦演唱會，特地接受台灣媒體跨海聯訪，為了來台開唱，7人都在努力練習中文，隊長大橋和也作為代表承諾：「我們很努力學中文，不知道能不能好好傳達給歌迷，但會努力。」而道枝駿佑過去受訪時曾表示自己不喜歡喝珍奶，他在訪問時闢謠：「我可以喝！」屆時來台會品嚐看看珍奶，請歌迷放心！

▲浪花男子來台開演唱會前，先接受台灣媒體線上聯訪。（圖／大鴻藝術提供）



道枝駿佑過去受訪時曾表示自己不喝珍奶，為此，有台灣歌迷掀起活動希望屆時他訪台時「不要強迫他喝」。浪花男子近日接受台灣媒體線上聯訪，道枝駿佑被問及此事，他先是露出燦爛笑容，接著回答：「不是完全不喜歡吃，那是4年前我還是高中生的時候接受的訪問，但我現在已經長大了，我可以喝！」他解釋當年因為還沒喝過珍奶才會那樣說，但這次訪台他會品嚐珍奶。

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浪花男子即將展開巡演，隨著團體到海外表演，高橋恭平也將迎來人生第一次出國的經驗，他強調：「我真的私底下沒出過國，完全是第一次，所以就連入境審查我都很期待。」此話一出，馬上被成員虧「你最期待的竟然是入境審查」，他才搖搖手回答：「是出國整件事都很期待，尤其又是跟成員第一次一起出國。」

▲浪花男子承諾努力為了台灣粉絲練習中文。（圖／大鴻藝術提供）



藤原丈一郎過去數度來過台灣，作為「導遊」，他主動推薦：「想要再吃麵線，之前去台灣有吃過，因為溫溫熱熱的，想要讓成員吃吃看。」道枝駿佑雖沒來過台灣，但他過去與許光漢合作過電影《青春18×2 通往有你的旅程》，透過電影或是記者會上的影片等等體會過台灣美景，「我最有興趣的就是夜市，很想去對夜市體驗看看。」

正在努力學中文的他們，被問到進度如何？藤原丈一郎回答：「目前只有練習到打招呼的狀況，還有吃到好吃的東西會說『好吃』。」隊長大橋和也承諾努力練習中，盼粉絲屆時來演唱會驗收！浪花男子預計在11月30日、12月1日連續兩日在台開唱，購票採實名制抽選，詳情請洽主辦單位「大鴻藝術」。